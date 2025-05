Posto de saúde central de Agudos passa a funcionar até as 22h

Sob a justificativa de aumento significativo no número de casos de dengue e gripe no município, o prefeito de Agudos (13 quilômetros de Bauru, Rafael Lima, anunciou nesta segunda-feira (19) ampliação do horário de funcionamento do Centro de Saúde II Dr. Jacob Casseb (Posto Central). A partir desta terça-feira (20), a unidade passará a atender até as 22h, oferecendo assistência médica e orientações à população.

"A saúde pública é nossa prioridade, e esta medida visa garantir atendimento eficiente aos agudenses, especialmente neste momento de crescimento preocupante de doenças", explica o chefe do Executivo.

"Além da ampliação do horário, reforçamos a importância da prevenção: eliminar criadouros do Aedes aegypti, manter hábitos de higiene e, ao apresentar sintomas como febre, dor no corpo ou mal-estar, procurar imediatamente o médico", complementa.