Lojas Soneda e Daiso atraem 20 mil pessoas no 1º fim de semana

Às 23h da quinta-feira, dia 8, Terezinha Marques já se instalava na porta do Boulevard Shopping Bauru para aguardar ansiosamente a abertura da nova loja da Soneda A Casa da Beleza (https://www.soneda.com.br/).

A unidade, a primeira no Centro-Oeste Paulista, abriu as portas no dia 9 de maio no modelo híbrido com a Daiso Japan. Só no primeiro fim de semana, mais de 20 mil pessoas passaram pelo local.

Soneda e Daiso atuam juntas, no modelo store in store em algumas operações, desde setembro de 2021. No espaço de mais de 1 mil metros quadrados no Piso L2 do Boulevard Shopping Bauru, cada uma das marcas tem a sua área em uma operação conjunta, mas com times de atendimento e caixas compartilhados. "Assim otimizamos recursos e pessoas. Quem compra Soneda não vai deixar de comprar Daiso e vice-versa. Há um mix de produtos complementares", diz Minoru Kamachi, CEO da Soneda.