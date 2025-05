Eventos em Bauru terão carros, música e ação solidária

Bauru será palco de dois eventos que celebram a cultura automotiva neste fim de semana. No sábado (17), a partir das 9 horas, acontece a 3ª Fecha Rua Solidária, na quadra 20 da avenida Rodrigues Alves, das 9h às 15h. O evento inclui feira de carros 0km e seminovos da Proest, exposição de carros antigos e muita música, além de food trucks. Haverá ainda arrecadação de alimentos e dois litros de leite por cada participante, que serão destinados à Campanha contra o Câncer de Mama das Amigas do Peito. A ação é organizada pela Proeste, Amigas do Peito e Clube de Carros Antigos de Bauru.

Já no domingo (18), das 12h até 22h, acontece o 3º aniversário da Lanchonete Rogério's Lanches e Batidas. A festividade também inclui exposição de carros antigos e feijoada por R$ 25,00, além de caipirinha, chopp Colinas, pipoca gourmet e bolo geladinho de graça, o evento conta ainda com música ao vivo. O aniversário acontece na Rua Professor José Ranieri, 2-48, Praça Líbano.