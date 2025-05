Brasil conquista espaço inédito e de prestígio em Cannes

As cores verde e amarela vão rasgar o tapete vermelho do Festival de Cannes a partir desta terça-feira (13), quando a mais importante mostra de cinema do mundo dá início à sua 78ª edição. Não que o Brasil não fosse presença constante nas seleções de anos recentes - é que, agora, os brasileiros vão ocupar lugares inéditos e de prestígio na programação.

Confirmando o bom momento do nosso audiovisual, o país aparece pelo segundo ano consecutivo na corrida pela Palma de Ouro. Se no ano passado Karim Aînouz levou o Ceará à Croisette, com "Motel Destino", agora Kleber Mendonça Filho sopra ares pernambucanos na avenida mais famosa da Riviera Francesa, com "O Agente Secreto".

Mas se a aparição na mostra competitiva não é novidade, a escolha do Brasil como país homenageado do Mercado do Filme, seção do festival dedicada a negócios e promoção de parcerias, é o "crème de la crème" do que promete ser uma edição fértil para cineastas, roteiristas, produtores e distribuidores nacionais.