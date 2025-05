Boraceia Rodeio Show começa nesta 5ª

O Boraceia Rodeio Show reunirá ainda os melhores peões e touros campeões, que disputarão etapa do Circuito de Rodeio Rancho Primavera, de quinta a sábado, com premiações de R$ 25 mil para os vencedores. No recinto, também haverá parque de diversões em parceria com a Associação de Combate ao Câncer.

O evento será aberto com os Barões da Pisadinha. Na sexta-feira (9), quem se apresenta são as duplas sertanejas Guilherme & Benuto e Charles & Mancini. Já no sábado (10), Clayton e Romário sobem ao palco. Todas as noites, haverá a apresentação de bandas animando o bailão após os shows principais.

Boraceia - Para celebrar os 66 anos de Boraceia (41 quilômetros de Bauru), completados nesta quarta-feira (7), o município será palco, a partir desta quinta (8), do 34.º Boraceia Rodeio Show. A festa, que segue até domingo (11), no Centro de Eventos "Barretinho", contará com shows de artistas de renome, montarias em touros e praça de alimentação, e será realizada de forma simultânea com a 1.ª Expo Agro & Turismo.

No domingo (11), será realizado o tradicional almoço "Queima do Alho", com convites a venda no local. Empresas que desejam estampar sua marca no recinto devem entrar em contato pelo (14) 99123-6125. O valor da portaria no dia dos shows será R$ 20,00. Camarotes podem ser adquiridos pelo (14) 98166-5242.

Expo Agro & Turismo

Paralelamente ao Boraceia Rodeio Show, a cidade recebe a 1.ª edição do Expo Agro & Turismo, com a exposição de veículos agrícolas e equipamentos, como drones utilizados na aplicação de inseticidas na lavoura, além de produtos de empresas locais e a Fazendinha da Faculdade de Graça (Faef), com exposição de animais e diversas outras atrações.