Preso em Bauru procurado por atirar em pessoas em situação de rua

Uma equipe de Força Tática da Polícia Militar (PM) prendeu na noite desta segunda-feira (7), em Bauru, um homem de 51 anos que estava com a prisão temporária decretada por suspeita de atirar em quatro pessoas em situação de rua, em fevereiro deste ano, no litoral de São Paulo. Ele também é investigado por homicídio ocorrido em Piedade (SP).

C.J.A. foi localizado pelos policiais militares em uma residência na rua Carmini Ângelo Delicato, no Conjunto Habitacional Engenheiro Otávio Rasi, onde estava escondido. Ele foi encaminhado ao plantão policial para o registro da ocorrência e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

De acordo com a polícia, no dia 10 de fevereiro, após discutir com pessoas em situação de rua que estavam em um quiosque na avenida Governador Mário Covas Júnior, em Mongaguá, no litoral paulista, ele retornou armado ao local e passou a efetuar disparos, acertando quatro delas.