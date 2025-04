Câmara aprova reajuste de 4,8% aos servidores municipais de Bauru

Enquanto a Câmara se reunia, servidores públicos municipais de Bauru que aderiram à paralisação de 24 horas fizeram um protesto desde as 10h desta segunda-feira (7) em frente ao Palácio das Cerejeiras, sede da Prefeitura Municipal. No local, reivindicam 27% de reajuste sobre a folha, aumento do vale-alimentação para R$ 1.518,00 e a elevação do abono pecuniário a R$ 579,83.

O Poder Executivo afirma ao JCNET que reconhece o direito de reivindicação dos servidores, no entanto, destaca que trabalha com uma proposta que seja viável ao orçamento, uma vez que o pedido de 27% feito pelo Sinserm é incompatível com a realidade financeira.

"A proposta apresentada pela prefeitura, com a reposição da inflação acumulada no último ano, de 4,83%, é o limite que o município pode conceder neste momento. Não existe, portanto, margem para aumento deste índice. Também é importante destacar que a atual gestão municipal tem valorizado os servidores, com reajustes acima da inflação nos últimos anos, aumento do vale-alimentação de R$ 500,00 para R$ 1.400,00 desde o início do governo da prefeita Suéllen Rosim, e melhorias nas condições de trabalho. O governo está acompanhando a paralisação para que o impacto nos serviços para a população seja o mínimo possível", diz o texto.