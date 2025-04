Polícia Civil de Jaú prende trio com mais de 300 kg de drogas

Policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jaú apreenderam, nesta segunda-feira (7), mais de 300 quilos de entorpecentes que estavam em um condomínio de ranchos no Baixão de Serra, às margens do rio Tietê, entre os municípios de Mineiros do Tietê e Dois Córregos.

As drogas foram localizadas no interior do porta-malas e no banco traseiro de um veículo abordado em um dos imóveis. Três homens, que não tiveram as suas identidades divulgadas, foram presos em flagrante por tráfico e conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde a ocorrência está sendo apresentada.

O JCNET/Sampi acompanha o caso.