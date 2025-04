Após uma semana de separação, homem ameaça a ex com arma em Bauru

Um homem de 20 anos foi preso em Bauru, após agredir a ex-companheira da mesma idade e usar uma arma de fogo para ameaçá-la de morte, neste domingo (6), no Jardim Chapadão, em Bauru. O suspeito, que acusa a mãe de seu filho recém-nascido de traição, foi preso por violência doméstica pela Polícia Militar (PM). O casal estava separado há uma semana.

Segundo o boletim de ocorrência, o indivíduo apareceu na casa onde ela estava dormindo com o filho do casal, por volta das 9h30, portando uma arma de fogo e ameaçando-a de morte. Ele também a agrediu com arranhões, empurrões e apertos, afirmou a vítima em seu depoimento à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Ainda de acordo com o BO, ela disse que chamaria a polícia, e ele deixou o local. Pouco tempo depois, ele voltou — desta vez sem a arma — e foi flagrado pelos policiais militares. O agressor foi preso após o uso da força e algemado para ser contido e levado até a delegacia, consta do BO. No Plantão Policial, ele prestou depoimento e permaneceu à disposição da Justiça.