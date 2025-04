Palmeiras afasta fantasma dos pênaltis e bate Sport fora de casa

O Palmeiras venceu o Sport por 2 a 1 neste domingo (6), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A, em confronto na Ilha do Retiro, em Recife.

Os gols da partida foram marcados por Flaco López e Piquerez, pelo Palmeiras, e Barletta, pelo Sport. Com a vitória, o Palmeiras chegou aos quatro pontos conquistados na sétima posição, parcialmente. Já o Sport se manteve com um ponto, em 17º colocado.

O Palmeiras superou penalidade perdida por Raphael Veiga na decisão do Paulista para vencer a primeira no Brasileirão. Após ficar com o vice-campeonato no estadual, depois do meio-campista desperdiçar cobrança com bela defesa de Hugo Souza, do Corinthians, Piquerez e Flaco converteram suas oportunidades.