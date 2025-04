Com filho no colo, mulher toma socos do ex ao questionar pensão

Com um dos filhos no colo, uma mulher foi surpreendida com dois socos na orelha esquerda desferidos pelo ex-companheiro, quando ela o questionou, na tarde desta sexta-feira (4), sobre o pagamento de pensão alimentícia em valor inferior ao estipulado judicialmente. A ocorrência, registrada no Centro de Pirajuí (a 58 quilômetros de Bauru), resultou na prisão em flagrante do agressor.

Por conta da violência, a vítima, que estava dentro de um carro com a criança, sangrou a ponto de manchar suas roupas. Ela, então, procurou ajuda na casa da sua mãe. Em seguida, ambas retornaram ao local. Uma nova discussão teve início, envolvendo familiares do autor e da vítima. Ao tentar intervir, a mulher foi novamente ferida, desta vez no rosto.

O caso foi levado à Polícia Civil, sendo que policiais se deslocaram ao endereço indicado, localizaram o agressor e efetuaram sua prisão em flagrante. A equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) obteve imagens de câmeras de segurança de uma residência vizinha que registraram as agressões.