Festa do Milho é neste final de semana com prêmio de até R$ 8 mil

Quem gosta de apostar na sorte terá a chance de ganhar até R$ 8 mil neste final de semana, quando ocorre a 16.ª Festa do Milho da Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Bauru. O valor pode ser conquistado no Show de Prêmios, que sorteará ainda uma CNH, vale-combustível e diversos eletrodomésticos.

O evento é gratuito e começa no sábado (5), às 14h, e no domingo (6), às 12h. Os sorteios serão realizados no segundo dia. Cada cartela custa R$ 35,00 e dá direito a jogar três rodadas, segundo Márcio Aparecido Crepaldi, voluntário e membro da organização da festa. Entre as recompensas também estão cafeteira, ventilador, ar-condicionado, sanduicheira, bicicleta, aparelho celular, televisão micro-ondas, R$ 1 mil e R$ 2,5 mil, além dos R$ 8 mil em espécie na última rodada.

"Depois do Show de Prêmios, teremos o sorteio de uma CNH completa, válida até o final de 2025. Cada cartela tem um cupom e mesmo quem não ganhar nas rodadas poderá utilizá-la para inserir na urna e concorrer à carteira. Se o ganhador já for habilitado, pode presentear alguém", revela.