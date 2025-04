Bauru: motociclista ferido após colisão sofreu múltiplas fraturas

O motociclista de 37 anos socorrido em estado grave após se envolver em uma colisão com um carro, no início da tarde desta terça-feira (1), por volta das 13h, no cruzamento da avenida Cruzeiro do Sul com rua Itapura, no Jardim Cruzeiro do Sul, em Bauru, sofreu múltiplas fraturas e está internado em estado grave, inconsciente e entubado.



De acordo com o boletim de ocorrência (BO), ele conduzia uma Honda CG 150 Titan pela avenida Cruzeiro do Sul, sentido bairro, quando, por razões a serem esclarecidas, atingiu a lateral de um Virtus que seguia pela mesma avenida, mas no sentido oposto, e fazia uma conversão para a rua Itapura.



Com o impacto, o motociclista foi arremessado alguns metros adiante. Ele foi socorrido em estado grave por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgente (Samu) e levado ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde foram constatadas fraturas e ferimentos extensos na região craniana, face e pélvis.



Até o registro do BO, ele seguia internado em estado grave no PSC, inconsciente e entubado, e sem previsão de alta. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no plantão policial e será investigada pela Polícia Civil.