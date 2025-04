PF de Bauru deflagra operação para reprimir crime de moeda falsa

A Polícia Federal (PF) de Bauru cumpriu, na manhã desta terça-feira (1), quatro mandados de busca e apreensão na cidade de São Carlos com a finalidade de reprimir a introdução em circulação de cédulas falsas. Os investigados poderão responder por aquisição, venda, troca, guarda ou introdução em circulação de moeda falsa.



De acordo com a corporação, a investigação teve início a partir das prisões em flagrante de quatro homens, na madrugada de 11 de março deste ano, surpreendidos por policiais militares na praça de pedágio de Jaú, na altura do quilômetro 199 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), com 21 cédulas falsas de R$ 100,00.



Algumas notas estavam com o passageiro do banco dianteiro. As demais foram encontradas no assoalho e porta-luvas do carro ocupado pelos suspeitos. Na ocasião, eles alegaram que haviam adquirido as cédulas em São Carlos para utilização na região de Bauru. Três deles tinham antecedentes criminais, incluindo uso de notas falsas.