Bauru: idosa chama a polícia para retirar filho agressor de casa

Uma idosa de 71 anos foi até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), nesta segunda-feira (31), em Bauru, com uma medida protetiva já existente em mãos para pedir ajuda aos policiais. Ela solicitou a retirada do próprio filho de 34 anos de sua casa. O homem, anteriormente denunciado por ela por violência doméstica, voltou a morar com a mãe, contra a vontade dela, após deixar a prisão.



Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi até a residência da vítima e encontrou o filho dela dormindo. Ao ser despertado, o homem negou as acusações, ficou exaltado diante dos policiais e precisou ser contido e algemado. O indiciado foi encaminhado à delegacia, onde teve sua prisão em flagrante decretada.