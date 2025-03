Bauru: motociclista fica ferido em colisão na marginal da Rondon

Um motociclista ficou ferido, na noite deste domingo (23), após colidir na traseira de um carro quebrado que estava devidamente sinalizado e aguardava equipe da concessionária na marginal leste da rodovia Marechal Rondon (SP-300), no quilômetro 341 mais 500 metros, nas proximidades do viaduto da avenida Cruzeiro do Sul, em Bauru.



O acidente ocorreu por volta das 20h15. De acordo com informações preliminares obtidas pela reportagem, o motociclista, de 21 anos, que conduzia uma Yamaha 150, não teria percebido que o veículo estava parado e acabou atingindo a traseira dele.



Após a colisão, ele sofreu uma queda e foi socorrido com suspeita de fratura por uma unidade de resgate da concessionária e levado ao Pronto-Socorro Central (PSC) para atendimento. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.