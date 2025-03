Homem morre esmagado por container no 2º dia de trabalho em Bauru

Na manhã desta quarta-feira (19), um homem morreu esmagado por um container de aço em seu segundo dia de trabalho em uma empresa de reciclagem no Parque Roosevelt, em Bauru. A ocorrência foi registrada como morte acidental no plantão policial e será investigada pela Polícia Civil.



De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o fato ocorreu por volta das 11h30. Testemunhas contaram à Polícia Militar (PM) que a vítima teria ido até o local há alguns dias em busca de emprego e retornado nesta terça (18) pedindo novamente para trabalhar.



Nesta quarta, funcionários encontraram o homem embaixo de um container, com o rosto parcialmente esmagado. Eles usaram uma empilhadeira para erguer a caçamba e acionaram a PM e Samu. Apesar das tentativas de reanimação, a vítima não resistiu.



As testemunhas relataram que o acidente pode ter ocorrido em razão do tombamento do macaco hidráulico que sustentava o container. A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia e o corpo do homem seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame necroscópico.