Polícia flagra droga em porão e prende dono de biqueira e mais 2

Uma operação coordenada por policiais civis da 2.ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (2.ª Dise) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru resultou, nesta quarta-feira (12), na localização de 41 tijolos de maconha escondidos no porão de um imóvel no Jardim Eldorado e na prisão em flagrante do responsável pela "biqueira" e de outros dois homens, que vendiam drogas no local.



As investigações relacionadas ao comércio ilegal no endereço tiveram origem a partir de informações sobre a grande movimentação no local, comprovada após monitoramentos. Nas observações, as equipes flagraram diversas vezes um homem pegando algo e entregando a pessoas que chegavam. Ele também foi visto indo até residência vizinha, que seria onde os entorpecentes ficam armazenados, e retornando com sacola.



Com autorização judicial, policiais civis da Especializada cumpriram mandados de busca nos dois imóveis de forma simultânea, por volta das 6h. No primeiro, onde ocorria a movimentação típica de tráfico, os agentes detiveram A.S.A., de 43 anos, e localizaram com ele anotações sobre o comércio ilegal e placas de papelão com números de celulares (chaves Pix) para os usuários poderem fazer o pagamento pelas drogas.



No mesmo local, em outro cômodo, também foi preso E.B.C., 28 anos, com uma pochete contendo 12 porções de maconha e quatro de haxixe do tipo “dry”, já embaladas para venda. Na casa, as equipes apreenderam, ainda, uma balança de precisão. Os dois suspeitos admitiram que comercializavam drogas, por meio de pagamento em dinheiro e Pix, mas alegaram que eram apenas funcionários da biqueira.



No segundo endereço, C.E.A.R., 38 anos, com passagens por roubo e posse ilegal de arma de fogo, foi flagrado com 247 pinos com cocaína, cinco porções de haxixe do tipo “dry”, grande quantidade de maconha do tipo “bucha”, cujo valor de mercado é muito maior do que da maconha prensada, centenas de pinos vazios, balança, porção bruta com substância branca, embalagens plásticas e anotações sobre o tráfico.



Durante a vistoria, os policiais civis encontraram, ainda, porão com uma caixa de metal coberta por tapetes. Nela, havia 41 tijolos de maconha, indicando, segundo a Polícia Civil, que a casa seria efetivamente o local onde os entorpecentes eram armazenados e que o morador seria o gerente do ponto de venda de drogas. Os três homens foram autuados por tráfico e associação para o tráfico e ficaram à disposição da Justiça.