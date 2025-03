A ascensão do famoso cantor e compositor britânico Robbie Williams. Depois de se tornar uma estrela com a boy band Take That na década de 1990, ele encontrou o sucesso solo novamente com "Angels". Gênero: Musical/Fantasia

Musical/Fantasia Classificação: 16 anos

16 anos Duração: 2h15m

2h15m Direção: Michael Gracey