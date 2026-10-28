O Penapolense anunciou Thiago Oliveira como treinador para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista de 2027. Aos 45 anos, ele retorna ao clube de Penápolis após comandar o União São João na temporada de 2026, quando a equipe chegou à final da Copa Paulista.
O vice-campeonato conquistado pelo União São João garantiu ao clube uma vaga inédita na Copa do Brasil. Agora, Thiago terá o desafio de preparar o Penapolense para a próxima temporada do futebol estadual.
Esta será a terceira passagem do treinador pelo Clube Atlético Penapolense. Ele já havia trabalhado na equipe no início de 2018 e também em 2019.
O retorno ocorre em um momento importante para o clube, que conquistou o título da Série A4 em 2026 e garantiu o acesso à terceira divisão estadual.
Além do Penapolense e do União São João, Thiago Oliveira acumula passagens por equipes como Caldense, Votuporanguense e Sertãozinho.
Retorno à Série A3
Em 2027, o Penapolense voltará a disputar a Série A3 após cinco anos. A competição tem início previsto para 24 de janeiro, com encerramento em 2 de maio, conforme o calendário divulgado pela Federação Paulista de Futebol.
A data da estreia do CAP ainda depende da divulgação da tabela detalhada dos jogos.
A contratação de Thiago Oliveira abre o planejamento do clube para a temporada, com o objetivo de montar o elenco e buscar uma campanha competitiva na disputa estadual.
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