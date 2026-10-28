28 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
CONTRATAÇÃO PARA A-3

Após vice na Copa Paulista, Thiago Oliveira assume o Penapolense

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Penapolense anuncia técnico que levou rival à final da Copa Paulista
Penapolense anuncia técnico que levou rival à final da Copa Paulista

O Penapolense anunciou Thiago Oliveira como treinador para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista de 2027. Aos 45 anos, ele retorna ao clube de Penápolis após comandar o União São João na temporada de 2026, quando a equipe chegou à final da Copa Paulista.

O vice-campeonato conquistado pelo União São João garantiu ao clube uma vaga inédita na Copa do Brasil. Agora, Thiago terá o desafio de preparar o Penapolense para a próxima temporada do futebol estadual.

Esta será a terceira passagem do treinador pelo Clube Atlético Penapolense. Ele já havia trabalhado na equipe no início de 2018 e também em 2019.

O retorno ocorre em um momento importante para o clube, que conquistou o título da Série A4 em 2026 e garantiu o acesso à terceira divisão estadual.

Além do Penapolense e do União São João, Thiago Oliveira acumula passagens por equipes como Caldense, Votuporanguense e Sertãozinho.

Retorno à Série A3

Em 2027, o Penapolense voltará a disputar a Série A3 após cinco anos. A competição tem início previsto para 24 de janeiro, com encerramento em 2 de maio, conforme o calendário divulgado pela Federação Paulista de Futebol.

A data da estreia do CAP ainda depende da divulgação da tabela detalhada dos jogos.

A contratação de Thiago Oliveira abre o planejamento do clube para a temporada, com o objetivo de montar o elenco e buscar uma campanha competitiva na disputa estadual.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários