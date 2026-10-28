O Penapolense anunciou Thiago Oliveira como treinador para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista de 2027. Aos 45 anos, ele retorna ao clube de Penápolis após comandar o União São João na temporada de 2026, quando a equipe chegou à final da Copa Paulista.

O vice-campeonato conquistado pelo União São João garantiu ao clube uma vaga inédita na Copa do Brasil. Agora, Thiago terá o desafio de preparar o Penapolense para a próxima temporada do futebol estadual.

Esta será a terceira passagem do treinador pelo Clube Atlético Penapolense. Ele já havia trabalhado na equipe no início de 2018 e também em 2019.