Bandeirante, de Birigui, e Penapolense, de Penápolis, já têm as primeiras definições sobre a disputa do Campeonato Paulista da Série A3 de 2027. A Federação Paulista de Futebol (FPF) apresentou o regulamento da competição durante reunião com representantes dos 16 clubes participantes, realizada nesta terça-feira.
O campeonato está previsto para começar em 24 de janeiro e terminar em 2 de maio. A fórmula mantém uma primeira fase em turno único, seguida pelas etapas eliminatórias.
Veja como será a competição
Na primeira fase, as equipes se enfrentam em 15 rodadas. Ao final dessa etapa, os oito melhores colocados avançam para as quartas de final, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série A4.
Nas quartas, os confrontos serão definidos pela classificação: o primeiro colocado enfrenta o oitavo, o segundo joga contra o sétimo, o terceiro encara o sexto e o quarto disputa a vaga com o quinto.
A partir desta edição, as quartas de final e as semifinais terão uma mudança importante no critério de desempate. Não haverá disputa de pênaltis nessas etapas. Em caso de igualdade no placar agregado dos confrontos, a equipe com melhor campanha na classificação geral ficará com a vaga.
Na semifinal, o time de melhor campanha enfrenta o classificado de pior desempenho entre os quatro semifinalistas, enquanto os outros dois disputam a segunda vaga na decisão. Apenas os dois finalistas garantirão o acesso à Série A2 do Campeonato Paulista.
Clubes da região entre os participantes
Além do Bandeirante e do Penapolense, a lista de participantes reúne equipes tradicionais do futebol estadual. O Penapolense conquistou o acesso após ser campeão da Série A4 em 2026 e voltará a disputar a terceira divisão estadual depois de cinco anos.
A relação completa dos 16 clubes é formada por Bandeirante, Catanduva, EC São Bernardo, Francana, Grêmio Prudente, Inter de Bebedouro, Itapirense, Paulista, Penapolense, Rio Branco-SP, Rio Claro, Rio Preto, São Bento, União Barbarense, União São João e XV de Jaú.
Inscrição de jogadores
O regulamento também estabelece regras para a formação dos elencos. Cada equipe poderá inscrever até 26 jogadores na Lista A. A Lista B terá inscrição livre, desde que os atletas cumpram os critérios de idade e vínculo estabelecidos pela federação.
De acordo com as regras divulgadas, os jogadores da Lista B devem ter pelo menos 16 anos e atender à exigência de registro no clube há, no mínimo, seis meses, além dos demais critérios previstos no regulamento.
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