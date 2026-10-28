Bandeirante, de Birigui, e Penapolense, de Penápolis, já têm as primeiras definições sobre a disputa do Campeonato Paulista da Série A3 de 2027. A Federação Paulista de Futebol (FPF) apresentou o regulamento da competição durante reunião com representantes dos 16 clubes participantes, realizada nesta terça-feira.

O campeonato está previsto para começar em 24 de janeiro e terminar em 2 de maio. A fórmula mantém uma primeira fase em turno único, seguida pelas etapas eliminatórias.

Veja como será a competição

Na primeira fase, as equipes se enfrentam em 15 rodadas. Ao final dessa etapa, os oito melhores colocados avançam para as quartas de final, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série A4.