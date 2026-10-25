A votação do segundo turno das eleições segue tranquila e sem grandes filas nos locais de votação de Araçatuba na manhã deste domingo (25). A reportagem da Folha da Região acompanha o movimento em diferentes pontos da cidade e, até o momento, não há registro de espera significativa para acessar as seções.
No Instituto de Educação (IE), a Escola Estadual Manuel Bento da Cruz, considerado o maior colégio eleitoral de Araçatuba, o movimento também é tranquilo. Uma das seções que costuma apresentar maior fluxo, a seção 168, tinha registrado 114 comparecimentos até as 10h44, de um total de 360 eleitores aptos a votar.
Mesmo com a movimentação de eleitores ao longo da manhã, não havia formação de filas significativas na seção. O cenário é semelhante ao observado em outros locais de votação, onde o eleitor tem conseguido acessar as salas e concluir o voto sem demora.
A votação começou às 8h e segue até as 17h, pelo horário oficial de Brasília. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), caso ainda haja eleitores na fila às 17h, a votação continua até que a última pessoa seja atendida.
O tempo permanece carregado em Araçatuba, mas, até o fim da manhã, a chuva não voltou a atingir a cidade. A chuva mais forte ocorreu durante a madrugada, com acumulado de aproximadamente 20 milímetros, segundo informações acompanhadas pela reportagem. Desde o início da votação, a situação meteorológica tem sido de tempo fechado, mas sem chuva significativa.
A condição do tempo é acompanhada com atenção pelos eleitores, especialmente porque o primeiro turno foi marcado por períodos de chuva e instabilidade na região. Por enquanto, porém, o clima não tem provocado dificuldades para o deslocamento até os locais de votação.
Quem faltou no primeiro turno pode votar
Quem não compareceu às urnas no primeiro turno pode votar normalmente neste domingo, desde que esteja com o título eleitoral em situação regular. A Justiça Eleitoral considera cada turno uma eleição independente, portanto a ausência na primeira etapa não impede a participação na segunda.
Quem não votou no primeiro turno e ainda não justificou a ausência terá até 3 de dezembro de 2026 para apresentar a justificativa. O procedimento pode ser feito pelo aplicativo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral ou presencialmente em um cartório eleitoral.
Em São Paulo, neste segundo turno, a votação é exclusivamente para presidente da República. O eleitor deve comparecer ao local indicado pela Justiça Eleitoral e pode consultar previamente a seção pelo e-Título ou pelo sistema de atendimento da Justiça Eleitoral.
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