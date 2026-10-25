A votação do segundo turno das eleições segue tranquila e sem grandes filas nos locais de votação de Araçatuba na manhã deste domingo (25). A reportagem da Folha da Região acompanha o movimento em diferentes pontos da cidade e, até o momento, não há registro de espera significativa para acessar as seções.

No Instituto de Educação (IE), a Escola Estadual Manuel Bento da Cruz, considerado o maior colégio eleitoral de Araçatuba, o movimento também é tranquilo. Uma das seções que costuma apresentar maior fluxo, a seção 168, tinha registrado 114 comparecimentos até as 10h44, de um total de 360 eleitores aptos a votar.

Mesmo com a movimentação de eleitores ao longo da manhã, não havia formação de filas significativas na seção. O cenário é semelhante ao observado em outros locais de votação, onde o eleitor tem conseguido acessar as salas e concluir o voto sem demora.