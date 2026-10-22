A Federação Paulista de Futebol (FPF) realiza na próxima terça-feira (27), às 14h30, o conselho técnico do Campeonato Paulista da Série A3 de 2027. A reunião será no Edifício Pelé, sede da entidade, em São Paulo, e será importante para definir os detalhes da próxima edição do torneio, que tem previsão de início em janeiro.

A competição terá representantes da região noroeste paulista, como o Bandeirante de Birigui e o Penapolense de Penápolis, que conquistou o acesso após chegar à decisão da Série A4 neste ano. Os dois clubes terão pela frente o desafio de se organizar para a disputa da terceira divisão estadual.

O encontro com os representantes dos clubes deve tratar do regulamento, do sistema de disputa e de outros aspectos da organização do campeonato. A definição oficial das regras para 2027 dependerá das decisões tomadas pela Federação e pelas equipes participantes.

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