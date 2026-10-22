A Federação Paulista de Futebol (FPF) realiza na próxima terça-feira (27), às 14h30, o conselho técnico do Campeonato Paulista da Série A3 de 2027. A reunião será no Edifício Pelé, sede da entidade, em São Paulo, e será importante para definir os detalhes da próxima edição do torneio, que tem previsão de início em janeiro.
A competição terá representantes da região noroeste paulista, como o Bandeirante de Birigui e o Penapolense de Penápolis, que conquistou o acesso após chegar à decisão da Série A4 neste ano. Os dois clubes terão pela frente o desafio de se organizar para a disputa da terceira divisão estadual.
O encontro com os representantes dos clubes deve tratar do regulamento, do sistema de disputa e de outros aspectos da organização do campeonato. A definição oficial das regras para 2027 dependerá das decisões tomadas pela Federação e pelas equipes participantes.
Bandeirante busca recuperação após campanha sem classificação
O Bandeirante, de Birigui, disputou a Série A3 em 2026, mas não conseguiu terminar entre os oito primeiros colocados, que avançaram para as quartas de final. Com isso, a equipe encerrou a participação antes da fase eliminatória em 11° lugar.
Para a próxima temporada, o conselho técnico será um dos primeiros passos para o planejamento do clube. A definição do calendário e das regras ajuda as diretorias a organizar orçamento, contratações e preparação do elenco.
Penapolense retorna à Série A3 após acesso
O Penapolense garantiu uma das duas vagas de acesso à Série A3 ao chegar à final do Campeonato Paulista da Série A4 de 2026 e ser campeã diante da Internacional de Bebedouro. A equipe de Penápolis agora se prepara para disputar uma divisão acima na próxima temporada.
Como deve funcionar a Série A3
Em 2026, o Paulistão A3 foi disputado por 16 equipes, que se enfrentaram em turno único na primeira fase. Os oito melhores avançaram para as quartas de final, seguidas pelas semifinais e pela decisão, todas em confrontos de ida e volta. O campeão e o vice garantiram acesso à Série A2, enquanto os dois últimos colocados foram rebaixados à Série A4. Esse modelo pode servir de referência para 2027, mas a confirmação de que o formato será mantido depende da deliberação do conselho técnico.
A previsão é que o campeonato comece em janeiro de 2027. Com isso, os clubes tendem a concentrar o planejamento esportivo nas semanas anteriores, com montagem dos elencos e preparação física entre novembro e dezembro, conforme a programação de cada equipe.
O que é o conselho técnico?
O conselho técnico, também conhecido como arbitral, é uma reunião organizada pela Federação Paulista de Futebol com representantes dos clubes participantes de uma competição. É nesse encontro que são discutidas e definidas questões como fórmula de disputa, calendário, critérios de classificação, rebaixamento e outras regras do torneio.
As decisões orientam o planejamento das equipes e estabelecem as condições em que o campeonato será disputado.
E a AEA na Bezinha?
Enquanto Bandeirante e Penapolense se preparam para a Série A3, ainda não há, nas informações disponibilizadas para data confirmada para o arbitral da Segunda Divisão estadual, conhecida como Bezinha, onde a AEA (Assossiação Esportiva Araçatuba) irá participar. A definição será importante para os clubes que disputam essa categoria organizarem o planejamento da temporada de 2027.
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