21 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
WORD RAW

Atleta de Araçatuba é bicampeão mundial de supino

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Robison Lima venceu na categoria Master do World Championship Supino Raw, disputado durante o Mr. Olympia Brasil 2026
Robison Lima venceu na categoria Master do World Championship Supino Raw, disputado durante o Mr. Olympia Brasil 2026

O atleta de Araçatuba Robison Lima, de 52 anos, conquistou o bicampeonato mundial consecutivo de supino na categoria Master, destinada a competidores com mais de 50 anos. O título foi obtido essa semana, durante a 20ª edição do World Championship Supino Raw, realizado no Mr. Olympia Brasil 2026.

A competição é promovida pela Confederação Brasileira de Atletas de Força (CONBRAFA). Com o resultado, Robison voltou a conquistar o título mundial da modalidade.

O atleta também teve bom desempenho nos 88º Jogos Abertos do Interior, disputados em Votuporanga. Representando Araçatuba, ele ficou em segundo lugar na categoria Master até 90 quilos do supino raw.

Nos Jogos Abertos, a categoria Master reúne atletas a partir dos 40 anos, sem divisão por faixa etária. Dessa forma, aos 52 anos, Robison competiu com adversários de diferentes idades. No mundial, por outro lado, disputou uma categoria específica para atletas acima dos 50 anos.

Em declaração sobre a conquista, o atleta destacou a importância da disciplina e da continuidade nos treinos. “Aos 52 anos, sigo provando que a idade não define os nossos limites, e sim a nossa vontade de continuar evoluindo. Disciplina, constância, fé e trabalho duro: é assim que os sonhos se transformam em conquistas”, afirmou.

Robison dedicou o título à família e agradeceu o apoio da Class Prime.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários