O atleta de Araçatuba Robison Lima, de 52 anos, conquistou o bicampeonato mundial consecutivo de supino na categoria Master, destinada a competidores com mais de 50 anos. O título foi obtido essa semana, durante a 20ª edição do World Championship Supino Raw, realizado no Mr. Olympia Brasil 2026.

A competição é promovida pela Confederação Brasileira de Atletas de Força (CONBRAFA). Com o resultado, Robison voltou a conquistar o título mundial da modalidade.

O atleta também teve bom desempenho nos 88º Jogos Abertos do Interior, disputados em Votuporanga. Representando Araçatuba, ele ficou em segundo lugar na categoria Master até 90 quilos do supino raw.