O atleta de Araçatuba Robison Lima, de 52 anos, conquistou o bicampeonato mundial consecutivo de supino na categoria Master, destinada a competidores com mais de 50 anos. O título foi obtido essa semana, durante a 20ª edição do World Championship Supino Raw, realizado no Mr. Olympia Brasil 2026.
A competição é promovida pela Confederação Brasileira de Atletas de Força (CONBRAFA). Com o resultado, Robison voltou a conquistar o título mundial da modalidade.
O atleta também teve bom desempenho nos 88º Jogos Abertos do Interior, disputados em Votuporanga. Representando Araçatuba, ele ficou em segundo lugar na categoria Master até 90 quilos do supino raw.
Nos Jogos Abertos, a categoria Master reúne atletas a partir dos 40 anos, sem divisão por faixa etária. Dessa forma, aos 52 anos, Robison competiu com adversários de diferentes idades. No mundial, por outro lado, disputou uma categoria específica para atletas acima dos 50 anos.
Em declaração sobre a conquista, o atleta destacou a importância da disciplina e da continuidade nos treinos. “Aos 52 anos, sigo provando que a idade não define os nossos limites, e sim a nossa vontade de continuar evoluindo. Disciplina, constância, fé e trabalho duro: é assim que os sonhos se transformam em conquistas”, afirmou.
Robison dedicou o título à família e agradeceu o apoio da Class Prime.
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