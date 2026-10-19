A mobilização de empresas e voluntários em apoio ao Hospital de Amor de Barretos ganhou um novo reforço na região de Araçatuba. A SSOil Energy, instalada em Coroados (SP), doou duas televisões de 50 polegadas à comissão organizadora do 2º Leilão Direito de Viver Clementina, iniciativa que busca arrecadar recursos para contribuir com os serviços prestados pela instituição de saúde.

Os equipamentos serão destinados ao evento beneficente, que acontecerá em Clementina, município localizado no interior paulista. A ação reúne representantes da comunidade, voluntários e empresas em torno de um objetivo comum: fortalecer o atendimento a pacientes que enfrentam o câncer.

Referência nacional na assistência oncológica, o Hospital de Amor de Barretos desenvolve atividades de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. O apoio de iniciativas beneficentes contribui para a manutenção de seus serviços e para a mobilização de recursos em favor dos pacientes atendidos pela instituição.

A participação da refinaria demonstra como empresas da região podem contribuir com iniciativas que ultrapassam suas atividades econômicas e produzem benefícios para a sociedade. A doação integra o compromisso da companhia com a responsabilidade social e o fortalecimento das comunidades próximas às suas operações.

Segundo a comissão organizadora do leilão, a colaboração de parceiros é essencial para ampliar o alcance da campanha e incentivar novas contribuições. Os organizadores agradeceram à empresa pela doação e destacaram a importância da união entre iniciativa privada e comunidade para o sucesso do evento.

Além de arrecadar recursos, o 2º Leilão Direito de Viver Clementina busca sensibilizar a população sobre a importância da solidariedade e do apoio contínuo às instituições que prestam assistência à saúde.

A iniciativa evidencia o papel das ações coletivas na construção de uma rede de apoio aos pacientes e às famílias. Com a contribuição de empresas como a SSOil Energy, a mobilização regional fortalece o trabalho desenvolvido pelo Hospital de Amor e amplia a participação da sociedade em causas beneficentes.