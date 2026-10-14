Araçatuba conquistou seis medalhas nos 88º Jogos Abertos do Interior. A cidade havia garantido cinco medalhas de prata e uma de bronze na competição, realizada em Votuporanga (SP), com programação prevista até domingo (18).

A delegação araçatubense reúne 217 integrantes, entre atletas, integrantes das comissões técnicas e colaboradores. Os resultados foram registrados em modalidades individuais e coletivas, incluindo atletismo, supino raw, xadrez, damas, bocha, handebol e tênis de mesa.

Medalhas vieram do atletismo e do supino

No atletismo, Gabrielly Sofia Azevedo da Silva ficou com a prata no lançamento do dardo, enquanto Lívia Lie Murai conquistou o segundo lugar no salto em altura. David Lemes Nunes da Costa também terminou na segunda colocação nos 400 metros rasos.