Araçatuba conquistou seis medalhas nos 88º Jogos Abertos do Interior. A cidade havia garantido cinco medalhas de prata e uma de bronze na competição, realizada em Votuporanga (SP), com programação prevista até domingo (18).
A delegação araçatubense reúne 217 integrantes, entre atletas, integrantes das comissões técnicas e colaboradores. Os resultados foram registrados em modalidades individuais e coletivas, incluindo atletismo, supino raw, xadrez, damas, bocha, handebol e tênis de mesa.
Medalhas vieram do atletismo e do supino
No atletismo, Gabrielly Sofia Azevedo da Silva ficou com a prata no lançamento do dardo, enquanto Lívia Lie Murai conquistou o segundo lugar no salto em altura. David Lemes Nunes da Costa também terminou na segunda colocação nos 400 metros rasos.
A equipe masculina do revezamento 4x100 metros, formada por Alyson Junio Borges Soares, Lucas Henrique de Mello Santos, Rafael Kenzo Kozima e David Lemes Nunes da Costa, garantiu mais uma medalha de prata.
O bronze veio com João Pedro Martins, no salto em distância. Já no supino raw, Robson Alves de Lima conquistou a prata.
Na classificação parcial do atletismo, Araçatuba ocupava o quarto lugar no masculino, com 39 pontos, e a nona posição no feminino, com 22 pontos.
Equipes também registram vitórias
Nas disputas coletivas, o xadrez feminino livre venceu Marília por 4 a 0 e São Manuel por 3 a 1, assumindo provisoriamente a liderança. No masculino, a equipe perdeu para Jaú por 3 a 1, mas venceu Salto por 4 a 0 e aparecia na quarta colocação parcial.
As equipes masculina e feminina de damas sub-21 estrearam com vitórias por 7 a 1, contra São Carlos e São Sebastião, respectivamente. Na bocha, Araçatuba derrotou Rio Claro por 2 a 1.
No handebol feminino livre, o time venceu Pontal por 24 a 20 e foi derrotado por Piracicaba por 27 a 12. A equipe masculina perdeu para Tietê por 22 a 20.
No tênis de mesa feminino livre, Araçatuba venceu Limeira por 3 a 1 e obteve vitória por W.O. contra Itu. No masculino, superou Salto por 3 a 0, mas perdeu para Santos pelo mesmo placar. No tênis de campo masculino sub-21, a equipe foi derrotada por São Carlos por 2 a 1.
Na ginástica rítmica, o município terminou em quinto lugar na classificação final do conjunto livre. Já o time masculino sub-21 de vôlei perdeu por 2 sets a 0 para São José dos Campos. As equipes de vôlei de praia também iniciaram a participação no torneio.
Competições seguem até domingo
Araçatuba ainda tem representantes nas modalidades de capoeira, futsal feminino, judô, karatê e natação. Os resultados podem mudar a classificação das equipes ao longo dos próximos dias.
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