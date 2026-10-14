Uma sequência de temporais acompanhados de rajadas de vento atingiu cidades do noroeste paulista na tarde de terça-feira (13). As ocorrências incluíram queda de árvores, alagamentos, danos à rede elétrica e prejuízos provocados por granizo.
Arvores caíram na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), no trecho em direção a José Bonifácio, nas proximidades da base de pedágio.
Em Piacatu, região de Araçatuba, pedras de granizo atingiram veículos e causaram estragos em uma horta. Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram o acúmulo de gelo após a chuva.
Já em Alto Alegre, a força do vento provocou danos na rede elétrica e queda de árvores. A Defesa Civil municipal foi acionada para atender à ocorrência.
Em Luiziânia, houve registros de alagamentos em ruas da região central. Os episódios ocorreram durante o período de instabilidade que atingiu diferentes municípios do interior paulista.
Em Promissão, o temporal provocou quedas de árvores e destelhamentos de imóveis. Segundo a Defesa Civil, foram registrados 16 milímetros de chuva, com ventos que chegaram a 50 km/h.
Até a última atualização das informações divulgadas sobre a ocorrência em Promissão, não havia registro de pessoas feridas.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.