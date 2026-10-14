14 de outubro de 2026
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VENDAVAL E GRANIZO

Temporal derruba árvores e provoca alagamentos na região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Redes sociais
Granizo danificou veículos em Piacatu, enquanto ventos fortes causaram estragos em outras cidades
Granizo danificou veículos em Piacatu, enquanto ventos fortes causaram estragos em outras cidades

Uma sequência de temporais acompanhados de rajadas de vento atingiu cidades do noroeste paulista na tarde de terça-feira (13). As ocorrências incluíram queda de árvores, alagamentos, danos à rede elétrica e prejuízos provocados por granizo.

Arvores caíram na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), no trecho em direção a José Bonifácio, nas proximidades da base de pedágio.

Em Piacatu, região de Araçatuba, pedras de granizo atingiram veículos e causaram estragos em uma horta. Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram o acúmulo de gelo após a chuva.

Já em Alto Alegre, a força do vento provocou danos na rede elétrica e queda de árvores. A Defesa Civil municipal foi acionada para atender à ocorrência.

Em Luiziânia, houve registros de alagamentos em ruas da região central. Os episódios ocorreram durante o período de instabilidade que atingiu diferentes municípios do interior paulista.

Em Promissão, o temporal provocou quedas de árvores e destelhamentos de imóveis. Segundo a Defesa Civil, foram registrados 16 milímetros de chuva, com ventos que chegaram a 50 km/h.

Até a última atualização das informações divulgadas sobre a ocorrência em Promissão, não havia registro de pessoas feridas.

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