Uma sequência de temporais acompanhados de rajadas de vento atingiu cidades do noroeste paulista na tarde de terça-feira (13). As ocorrências incluíram queda de árvores, alagamentos, danos à rede elétrica e prejuízos provocados por granizo.

Arvores caíram na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), no trecho em direção a José Bonifácio, nas proximidades da base de pedágio.

Em Piacatu, região de Araçatuba, pedras de granizo atingiram veículos e causaram estragos em uma horta. Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram o acúmulo de gelo após a chuva.