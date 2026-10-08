O Bandeirante de Birigui anunciou a permanência do técnico Lúcio Borges para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista de 2027. O treinador continuará no comando da equipe de Birigui até o encerramento da competição estadual.
Lúcio assumiu o Bandeirante em maio deste ano, durante a preparação para a Copa Paulista. Sob seu comando, o time disputou oito partidas, com três vitórias, dois empates e três derrotas.
A campanha, porém, terminou nas quartas de final. Depois de perder o primeiro confronto por 3 a 0 para o União São João, o Bandeirante conseguiu vencer por 3 a 1 no jogo de volta, em Birigui. O resultado não foi suficiente para garantir a classificação para a semifinal.
Antes de chegar ao BEC, Lúcio Borges acumulou trabalhos em outras equipes do futebol estadual e regional. Um dos destaques foi a passagem pelo Independente, em 2024, quando assumiu o time na última colocação da Bezinha do Campeonato Paulista e levou a equipe até a semifinal.
O treinador também comandou o Corumbaense, do Mato Grosso do Sul, em trabalho que terminou com a equipe chegando à semifinal do campeonato estadual.
Agora, a permanência no Bandeirante abre caminho para um trabalho mais longo visando à Série A3 de 2027. O clube busca iniciar a preparação para a próxima temporada tendo Lúcio como responsável pela montagem e comando da equipe.
A competição será mais um desafio para o treinador, que terá a missão de conduzir o BEC durante uma temporada completa e buscar uma campanha diferente da registrada na atual edição da A3, na qual o time não conseguiu avançar para a fase final.
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