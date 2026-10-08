O Bandeirante de Birigui anunciou a permanência do técnico Lúcio Borges para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista de 2027. O treinador continuará no comando da equipe de Birigui até o encerramento da competição estadual.

Lúcio assumiu o Bandeirante em maio deste ano, durante a preparação para a Copa Paulista. Sob seu comando, o time disputou oito partidas, com três vitórias, dois empates e três derrotas.

A campanha, porém, terminou nas quartas de final. Depois de perder o primeiro confronto por 3 a 0 para o União São João, o Bandeirante conseguiu vencer por 3 a 1 no jogo de volta, em Birigui. O resultado não foi suficiente para garantir a classificação para a semifinal.