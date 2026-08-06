Os consumidores que deixaram a compra do presente para a última hora terão mais tempo para ir às lojas neste fim de semana. O comércio de Araçatuba e Birigui funcionará em horário especial por causa do Dia dos Pais, comemorado no domingo (9), com expectativa de aumento no movimento e nas vendas.
Em Araçatuba, o atendimento será estendido na sexta-feira (7), quando as lojas permanecerão abertas até 22h. No sábado (8), véspera da data comemorativa, o comércio funcionará das 9h às 18h.
Já em Birigui, conforme o calendário da Associação Comercial e Industrial (Acib), as lojas também atenderão até 22h na sexta-feira. No sábado, o funcionamento será das 9h às 16h.
A expectativa do setor é de crescimento nas vendas em 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo estimativas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), o Dia dos Pais deve registrar alta no faturamento do varejo paulista, impulsionado principalmente pelos segmentos de vestuário, calçados, perfumaria, eletrônicos, relógios, artigos esportivos e acessórios.
Além das compras presenciais, o período também costuma movimentar o comércio eletrônico, principalmente entre consumidores que buscam promoções e formas facilitadas de pagamento.
Procon orienta consumidores
Antes de finalizar a compra, o Procon-SP recomenda que o consumidor pesquise preços em diferentes estabelecimentos e solicite a nota fiscal. Também é importante verificar a política de troca da loja, principalmente quando a escolha envolve roupas, calçados ou presentes em que há possibilidade de troca de tamanho ou modelo.
Nas compras pela internet, a orientação é conferir a reputação da empresa, observar se o site possui canais oficiais de atendimento e guardar comprovantes da transação. O órgão também alerta para ofertas com preços muito abaixo do mercado, que podem indicar golpes.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.