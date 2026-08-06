Os consumidores que deixaram a compra do presente para a última hora terão mais tempo para ir às lojas neste fim de semana. O comércio de Araçatuba e Birigui funcionará em horário especial por causa do Dia dos Pais, comemorado no domingo (9), com expectativa de aumento no movimento e nas vendas.

Em Araçatuba, o atendimento será estendido na sexta-feira (7), quando as lojas permanecerão abertas até 22h. No sábado (8), véspera da data comemorativa, o comércio funcionará das 9h às 18h.

Já em Birigui, conforme o calendário da Associação Comercial e Industrial (Acib), as lojas também atenderão até 22h na sexta-feira. No sábado, o funcionamento será das 9h às 16h.