16 de abril de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Calor de 34°C e chuva fraca marcam semana em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Wesley Pedrosa/FR
Previsão indica sol predominante e pancadas isoladas até quarta
Previsão indica sol predominante e pancadas isoladas até quarta

A semana em Araçatuba será marcada por calor intenso e baixa probabilidade de chuva, conforme dados mais recentes do radar meteorológico da IPMet/Unesp de Bauru. As temperaturas devem subir ao longo dos dias, podendo alcançar até 34°C, mantendo o clima típico de outono com características de verão até o final de semana.

Já entre terça (14) e quarta-feira (15), há previsão de pancadas rápidas e isoladas, com volume estimado de até 2 milímetros. Apesar disso, a possibilidade de chuva é considerada baixa, sem impacto significativo no calor predominante. A tendência geral é de dias ensolarados, com poucas nuvens e sensação térmica elevada durante toda a semana.

No restante do Estado de São Paulo, o cenário segue semelhante, com predomínio de sol e temperaturas altas em diversas regiões. Algumas áreas podem registrar chuvas rápidas e mal distribuídas, mas sem volumes expressivos. O clima seco e quente deve prevalecer, principalmente no interior paulista.

Diante das altas temperaturas, especialistas recomendam cuidados redobrados com a exposição ao sol. É importante manter-se hidratado, evitar atividades físicas nos horários mais quentes do dia e utilizar protetor solar. O uso de roupas leves e a permanência em locais arejados também ajudam a reduzir os efeitos do calor intenso.

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