Um adolescente de 14 anos foi apreendido pela Polícia Militar na manhã deste domingo (12), após ser identificado como responsável pelo furto de uma motocicleta no bairro Candeias, em Birigui.
A ação teve início após informações apontarem o possível paradeiro do veículo, furtado no último dia 9 de abril. Diante da denúncia, equipes do policiamento territorial, com apoio da rocam, se deslocaram até uma propriedade rural no bairro Imbé, no município de Bilac.
No local, os policiais localizaram a motocicleta - uma Honda CB Twister azul - já sem placas. Durante as diligências, os militares conseguiram identificar que o veículo havia sido deixado ali por um adolescente, além de obterem o endereço do suspeito em Birigui.
Com base nas informações, a equipe da rocam localizou o menor e realizou a abordagem.
Questionado, ele acabou confessando a participação no ato infracional e indicou onde havia escondido as chaves da motocicleta na propriedade rural.
Com isso, o veículo foi totalmente recuperado e devolvido ao proprietário. O adolescente foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de furto e, posteriormente, entregue à sua responsável legal.
A Polícia Militar destacou que a rápida resposta da ocorrência foi fundamental para a recuperação do bem e reforçou o compromisso das equipes com a segurança da população e o combate à criminalidade na região.
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