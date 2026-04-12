Um adolescente de 14 anos foi apreendido pela Polícia Militar na manhã deste domingo (12), após ser identificado como responsável pelo furto de uma motocicleta no bairro Candeias, em Birigui.

A ação teve início após informações apontarem o possível paradeiro do veículo, furtado no último dia 9 de abril. Diante da denúncia, equipes do policiamento territorial, com apoio da rocam, se deslocaram até uma propriedade rural no bairro Imbé, no município de Bilac.

No local, os policiais localizaram a motocicleta - uma Honda CB Twister azul - já sem placas. Durante as diligências, os militares conseguiram identificar que o veículo havia sido deixado ali por um adolescente, além de obterem o endereço do suspeito em Birigui.