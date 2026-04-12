13 de abril de 2026
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ATO INFRACIONAL

Adolescente é apreendido por furto de moto em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Veículo levado no Candeias foi encontrado em área rural de Bilac, após ação da PM e Rocam
Veículo levado no Candeias foi encontrado em área rural de Bilac, após ação da PM e Rocam

Um adolescente de 14 anos foi apreendido pela Polícia Militar na manhã deste domingo (12), após ser identificado como responsável pelo furto de uma motocicleta no bairro Candeias, em Birigui.

A ação teve início após informações apontarem o possível paradeiro do veículo, furtado no último dia 9 de abril. Diante da denúncia, equipes do policiamento territorial, com apoio da rocam, se deslocaram até uma propriedade rural no bairro Imbé, no município de Bilac.

No local, os policiais localizaram a motocicleta - uma Honda CB Twister azul - já sem placas. Durante as diligências, os militares conseguiram identificar que o veículo havia sido deixado ali por um adolescente, além de obterem o endereço do suspeito em Birigui.

Com base nas informações, a equipe da rocam localizou o menor e realizou a abordagem.

Questionado, ele acabou confessando a participação no ato infracional e indicou onde havia escondido as chaves da motocicleta na propriedade rural.

Com isso, o veículo foi totalmente recuperado e devolvido ao proprietário. O adolescente foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de furto e, posteriormente, entregue à sua responsável legal.

A Polícia Militar destacou que a rápida resposta da ocorrência foi fundamental para a recuperação do bem e reforçou o compromisso das equipes com a segurança da população e o combate à criminalidade na região.

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