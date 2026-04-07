O Fundo Social de Solidariedade de Araçatuba deu início à Campanha do Agasalho 2026. A população pode colaborar até 8 de maio com agasalhos, cobertores, mantas e meias, novos ou em boas condições. Com o tema “Aqueça o Coração, Aqueça a Vida!”, a iniciativa conta com o apoio do Conselho Deliberativo do Fundo Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social.

O objetivo é reunir itens de inverno que serão destinados a famílias atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), pessoas em situação de rua e instituições que acolhem crianças, idosos, pessoas com deficiência e outros públicos em vulnerabilidade social.

Pontos de arrecadação

Ao todo, a campanha disponibiliza 39 locais de coleta espalhados pela cidade, incluindo prédios públicos, comércios, condomínios e igrejas.