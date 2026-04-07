O Fundo Social de Solidariedade de Araçatuba deu início à Campanha do Agasalho 2026. A população pode colaborar até 8 de maio com agasalhos, cobertores, mantas e meias, novos ou em boas condições. Com o tema “Aqueça o Coração, Aqueça a Vida!”, a iniciativa conta com o apoio do Conselho Deliberativo do Fundo Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social.
O objetivo é reunir itens de inverno que serão destinados a famílias atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), pessoas em situação de rua e instituições que acolhem crianças, idosos, pessoas com deficiência e outros públicos em vulnerabilidade social.
Pontos de arrecadação
Ao todo, a campanha disponibiliza 39 locais de coleta espalhados pela cidade, incluindo prédios públicos, comércios, condomínios e igrejas.
Pontos de arrecadação – Campanha do Agasalho
Academia de Natação Life
Amor e Cuidado
Atende Fácil
BASI Academia de Pilates
Câmara Municipal
Casa do Pai
Clínica Peixoto
Condomínio Habiana 2
Condomínio London Ville
Condomínio Moradas
Condomínio Parque dos Araçás
Condomínio Parque Trianon
Condomínio Terra Nova
Corpo de Bombeiros
Departamento Regional de Saúde - DRS II
Emagrecentro
Escolas Particulares
FAC-FEA
Fundo Social de Solidariedade
Guarda Civil Municipal
Igreja Ágape
Junta Militar
Polícia Militar
Prefeitura Municipal
Receita Federal
SAMAR
Secretarias Municipais
SEST/SENAT
Shopping Praça Nova
SPA Ellen Nagamine
Tiro de Guerra
UNIP
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.