07 de abril de 2026
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Campanha do Agasalho mobiliza Araçatuba com 39 pontos de coleta

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Governo de SP
Campanha do Agasalho 2026 começa em Araçatuba, com quase 40 pontos de coleta
Campanha do Agasalho 2026 começa em Araçatuba, com quase 40 pontos de coleta

O Fundo Social de Solidariedade de Araçatuba deu início à Campanha do Agasalho 2026. A população pode colaborar até 8 de maio com agasalhos, cobertores, mantas e meias, novos ou em boas condições. Com o tema “Aqueça o Coração, Aqueça a Vida!”, a iniciativa conta com o apoio do Conselho Deliberativo do Fundo Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social.

O objetivo é reunir itens de inverno que serão destinados a famílias atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), pessoas em situação de rua e instituições que acolhem crianças, idosos, pessoas com deficiência e outros públicos em vulnerabilidade social.

Pontos de arrecadação

Ao todo, a campanha disponibiliza 39 locais de coleta espalhados pela cidade, incluindo prédios públicos, comércios, condomínios e igrejas.

Pontos de arrecadação – Campanha do Agasalho

Academia de Natação Life
Amor e Cuidado
Atende Fácil
BASI Academia de Pilates
Câmara Municipal
Casa do Pai
Clínica Peixoto
Condomínio Habiana 2
Condomínio London Ville
Condomínio Moradas
Condomínio Parque dos Araçás
Condomínio Parque Trianon
Condomínio Terra Nova
Corpo de Bombeiros
Departamento Regional de Saúde - DRS II
Emagrecentro
Escolas Particulares
FAC-FEA
Fundo Social de Solidariedade
Guarda Civil Municipal
Igreja Ágape
Junta Militar
Polícia Militar
Prefeitura Municipal
Receita Federal
SAMAR
Secretarias Municipais
SEST/SENAT
Shopping Praça Nova
SPA Ellen Nagamine
Tiro de Guerra
UNIP

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