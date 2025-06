Marceneiro é preso em flagrante por furtar produtos de beleza

Um marceneiro de 32 anos foi preso em flagrante na tarde dessa quarta-feira, 25, após furtar diversos itens de higiene e beleza em um supermercado localizado no bairro São João, em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, uma cliente percebeu a ação suspeita e avisou um dos seguranças do estabelecimento.

Conforme o relato, o homem vestia uma camiseta branca e foi visto colocando produtos dentro de uma pochete que estava no interior de uma cesta de compras, no corredor destinado a artigos de beleza. Alertado, o segurança se dirigiu ao local e acionou o setor de monitoramento, que passou a acompanhar os movimentos do suspeito pelas câmeras.

Após o furto, o homem passou pelos caixas e pagou apenas por um lanche, dirigindo-se em seguida ao estacionamento. Ao chegar próximo ao seu veículo, um GM Corsa, foi abordado pelos seguranças.

Durante a abordagem, os funcionários localizaram uma sacola do supermercado e uma caixa térmica no banco do carro. Questionado, o homem confessou o furto e entregou os produtos escondidos, que totalizavam R$ 1.225,47.