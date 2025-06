Araçatuba e região terão madrugada de 6°C na próxima semana

Araçatuba deverá enfrentar a terceira onda de frio do ano a partir de segunda-feira (24), com temperaturas mínimas de 6 graus, segundo a Climatempo. A previsão aponta uma forte queda nos termômetros na madrugada e início da manhã, com máximas que não devem passar dos 16°C na terça-feira (25). A sensação de frio será acentuada por nevoeiro ao amanhecer e aumento de nuvens durante a noite.

Na segunda-feira, o dia será de céu nublado, com previsão de chuva durante todo o período e possibilidade de temporal à tarde. Na terça, o sol aparece, mas sem aquecer: o dia será claro e gelado. Na quarta-feira, o frio continua ao amanhecer, ainda com mínima de 6°C, e as temperaturas só devem começar a subir a partir de quinta-feira (27), quando os termômetros voltam a marcar cerca de 30°C durante o dia.

O frio, causado por uma massa de ar polar de origem atlântica que avança do Sul (RS, PR e SC), também trará nevoeiro nas primeiras horas e condições instáveis, com chance de chuva e temporais, especialmente na segunda-feira.