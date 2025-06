Missa de Corpus Christi reúne 6 mil fiéis e lota o Centro

Um mar de fiéis tomou conta da Paróquia do Senhor Bom Jesus da Lapa na tarde desta quinta-feira (19) para celebrar a tradicional solenidade de Corpus Christi, presidida pelo Bispo Diocesano Dom Sergio Krzywy. Segundo estimativa da Polícia Militar, cerca de 6 mil pessoas participaram da celebração e da procissão que percorreu 1 km até a Praça Rui Barbosa, no coração de Araçatuba .

O bispo também enfatizou a dimensão fraterna do Sacramento: “Na Eucaristia, a nossa fome é saciada. E a nossa solidão é transformada em comunhão”, disse, ao lembrar que o altar é lugar de encontro, de cura e de esperança.

Procissão e bênção

Após a Missa, uma multidão emocionada seguiu em procissão com o Santíssimo Sacramento até a Praça Rui Barbosa, onde Dom Sergio concedeu a bênção solene a partir do coreto central. O percurso foi marcado por cantos, orações e manifestações de fé visíveis nos rostos de milhares de pessoas que encheram as ruas com tapetes coloridos e olhos voltados ao céu.

A celebração de Corpus Christi em Araçatuba, além de sua beleza litúrgica, reafirmou o valor da presença pública da fé católica e do gesto coletivo de adoração e gratidão a Jesus Eucarístico.