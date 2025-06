GCM flagra invasão e danos em imóvel no bairro Vila Mendonça

Na tarde de terça-feira, 17, por volta das 15h15, a Guarda Civil Municipal de Araçatuba foi acionada para verificar uma denúncia de furto de fios em um imóvel localizado no bairro Vila Mendonça. A ocorrência mobilizou equipes da GCM, com o reforço de outras viaturas operacionais.

No endereço informado, quatro homens foram encontrados dentro do imóvel. Eles foram abordados pelos agentes e passaram por revista pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado com o grupo.

Minutos depois, o proprietário da edificação compareceu ao local e fez uma inspeção detalhada no interior da propriedade. Embora nenhum item tenha sido furtado, ele constatou danificações na estrutura física do imóvel.