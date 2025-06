Caminhoneiro sofre mal súbito e carreta bi-trem tomba em Birigui

Na manhã desta terça-feira (17), um motorista que conduzia uma carreta bi-trem carregada com cana-de-açúcar sofreu um mal súbito e acabou perdendo o controle do veículo, que tombou em uma curva de acesso à rodovia Gabriel Melhado, em Birigui. A carreta havia saído da rodovia Marechal Rondon quando o acidente aconteceu.

De acordo com apuração da reportagem no local, uma ambulância da Araçamed trafegava logo atrás do caminhão. no momento do acidente, e prestou os primeiros socorros ao condutor, ainda no local. A identidade do motorista não foi divulgada, e seu estado de saúde também não foi oficialmente informado.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros de Birigui e agentes da concessionária Via Rondon estiveram presentes para sinalizar a via e garantir a segurança no trecho. O acidente ocorreu por volta das 10h, e até as 11h20 a via de acesso permanecia interditada, aguardando o reboque do veículo acidentado.