Preços de alimentos se mantêm praticamente estáveis em Araçatuba

O mês de maio terminou com os preços dos alimentos praticamente estáveis no município de Araçatuba. Segundo levantamento realizado pela Consultoria Camargo & Salvino, houve uma variação positiva de apenas 0,08% no custo da cesta alimentar local resultado inferior ao índice de 0,17% registrado nas principais capitais do país, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no último dia 10 de junho.

A análise, iniciada em 2025, considera os preços de quase 170 itens coletados nas plataformas online de três grandes redes de supermercados da cidade, sempre no último fim de semana de cada mês. Os dados são ponderados de acordo com metodologia da Fundação Getúlio Vargas (FGV-IBRE), com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Dentre os grupos de alimentos analisados, o maior aumento ocorreu no segmento de feijão, frutas e legumes, que registrou alta de 3,72%. O principal impacto veio do tomate, com expressiva elevação de 27,99%, seguido pela mandioca, com aumento de 16,20%.