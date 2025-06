MPF recorre de absolvição de piloto flagrado com 435 kg de droga

O Ministério Público Federal (MPF) apresentou recurso contra a sentença que absolveu um piloto flagrado com 435 quilos de cocaína em dezembro do ano passado, no aeroporto de Penápolis. A decisão da 2ª Vara Federal de Araçatuba, publicada na quarta-feira (4), também determinou a anulação das provas obtidas e a libertação do réu, que estava preso preventivamente.

Na sentença, o juiz considerou que a abordagem da aeronave foi realizada sem “fundada suspeita”, o que comprometeria a legitimidade do flagrante e prejudicaria a defesa do acusado. Segundo o magistrado, a ausência de elementos concretos que justificassem a ação policial tornaria inválida a apreensão da droga e, consequentemente, as provas obtidas.

O MPF, no entanto, discorda dessa avaliação. No recurso, o procurador da República Thales Fernando Lima argumenta que a ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas sim baseada em informações confiáveis que indicavam a prática de tráfico de drogas. Ele destaca que elementos reunidos durante as investigações ? como a interceptação do veículo na pista do aeroporto ? demonstram que havia fortes indícios para justificar a abordagem e a posterior apreensão da carga ilícita.