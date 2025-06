Homem quebra o celular após ser flagrado com moto irregular

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba apreendeu uma motocicleta com sinais de adulteração neste domingo (1), por volta das 11h30, durante patrulhamento na Rua Raul de Oliveira, em frente ao Cras do Bairro Jussara. A ação resultou na condução de um homem ao Plantão Policial.

A abordagem ocorreu após os agentes visualizarem uma moto com a placa levantada e amassada, o que dificultava a leitura. O condutor, ao perceber a viatura, tentou fugir e percorreu cerca de três quadras, sendo abordado na Rua Madalena Lourenço, nas proximidades do Corpo de Bombeiros.

Na verificação, a equipe constatou que a numeração do motor pertencia a outro veículo e que o município de registro não batia com o do sistema oficial.