VÍDEO: Viúvo de jovem morta em acidente diz confiar na Justiça

O acidente ocorreu na noite do último domingo, 27, na Estrada Rural Caran Rezek, em Araçatuba. Bruna estava na garupa da motocicleta pilotada pelo marido quando o casal foi atingido frontalmente por uma caminhonete GM S10. Segundo a Polícia Militar, o motorista da caminhonete, de 24 anos, dirigia embriagado e invadiu a pista contrária.

No vídeo, Reinaldo relata que decidiu se pronunciar para “esclarecer muitas coisas que estavam sendo ditas que são inverídicas” e dar informações reais sobre seu quadro clínico. Ainda emocionado, o professor afirmou que deixará o caso nas mãos da Justiça. “Nada que eu disser vai trazer a Bruna de volta. Agora é confiar na Justiça, que é quem tem que tomar as decisões”, declarou.

O professor Reinaldo Luciano Faria Júnior, de 27 anos, gravou um vídeo nesta terça-feira, 29, para esclarecer seu estado de saúde e desmentir informações falsas que circularam após o acidente de trânsito que causou a morte de sua mulher, Bruna Paiva da Silva, de 26 anos. A gravação foi realizada pela Assessoria de Imprensa da Santa Casa de Araçatuba , onde ele está internado. Assista ao vídeo no final deste texto.

Com o impacto, os dois ocupantes da moto foram arremessados para o acostamento. Bruna morreu no local. Reinaldo foi socorrido com fratura exposta na perna esquerda e encaminhado em estado grave para a Santa Casa.

O condutor da caminhonete também foi levado ao pronto-socorro e, segundo o boletim de ocorrência, apresentava sinais evidentes de embriaguez, mesmo tendo se recusado a realizar o teste do bafômetro. O BO relata que ele também se negou a prestar esclarecimentos sobre o acidente.

Flagrante e custódia

Diante dos fatos, o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante do motorista pelo crime de embriaguez ao volante com resultado morte. Após receber alta médica, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia e passou por audiência de custódia na manhã de segunda-feira, 28.