Condutor embriagado que causou morte de jovem é liberado

De acordo com a decisão, o condutor deverá comparecer em juízo sempre que for intimado, manter atualizados seus dados de contato e endereço junto à Vara competente e está proibido de se ausentar da comarca de residência por mais de 15 dias sem autorização judicial. Além disso, deverá observar as condições previstas nos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal.

O acidente ocorreu na estrada municipal Caram Rezek, no km 2, na noite do último domingo (27). O condutor da S10, que apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro, colidiu frontalmente com a motocicleta em que Bruna estava como garupa. Com o impacto, ela foi arremessada para a margem da via e teve a morte constatada ainda no local pelo SAMU. O piloto da moto, companheiro de Bruna, também ficou ferido e foi encaminhado em estado grave ao hospital, com fratura exposta.

A perícia foi realizada no local, que estava molhado devido à chuva no momento do acidente. O laudo deve integrar o inquérito que apura as responsabilidades pelo homicídio culposo na direção de veículo automotor, agravado pela embriaguez.

O caso segue sob investigação pela Polícia Civil.