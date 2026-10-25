A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da venda e da distribuição de produtos de limpeza de duas empresas após identificar irregularidades sanitárias. A decisão, publicada na sexta-feira (23), também impede a fabricação e o uso dos produtos envolvidos.
Quais produtos foram proibidos pela Anvisa?
Uma das medidas atinge o percarbonato de sódio fabricado pela Cedro Química Ltda. Segundo a agência, o produto não possui regularização sanitária, requisito necessário para sua comercialização dentro das normas vigentes.
A decisão também inclui os saneantes da empresa Araújo Produtos de Limpeza. Nesse caso, os produtos foram vetados por não apresentarem registro ou notificação sanitária exigidos pela Anvisa.
Por que produtos de limpeza precisam de autorização?
Empresas que comercializam saneantes devem cumprir as exigências da vigilância sanitária. A autorização de funcionamento é obrigatória, e determinados produtos também precisam de registro sanitário, conforme sua classificação de risco.
A regularização permite que os órgãos responsáveis avaliem aspectos relacionados à composição, à fabricação e à segurança dos produtos antes de sua disponibilização no mercado.
Quais são os riscos dos produtos irregulares?
De acordo com a Anvisa, produtos que não passam pela avaliação sanitária são considerados clandestinos. Sem informações verificadas sobre sua procedência e suas condições de fabricação, não é possível garantir que sejam seguros para os consumidores.
O contato com produtos de limpeza irregulares pode provocar queimaduras, irritações na pele e nos olhos, problemas respiratórios, lesões e intoxicações graves.
Por isso, a orientação é verificar a procedência dos saneantes e dar preferência a produtos devidamente regularizados. Em caso de suspeita de irregularidade, o consumidor pode procurar a vigilância sanitária local.