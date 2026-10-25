A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da venda e da distribuição de produtos de limpeza de duas empresas após identificar irregularidades sanitárias. A decisão, publicada na sexta-feira (23), também impede a fabricação e o uso dos produtos envolvidos.

Quais produtos foram proibidos pela Anvisa?

Uma das medidas atinge o percarbonato de sódio fabricado pela Cedro Química Ltda. Segundo a agência, o produto não possui regularização sanitária, requisito necessário para sua comercialização dentro das normas vigentes.

A decisão também inclui os saneantes da empresa Araújo Produtos de Limpeza. Nesse caso, os produtos foram vetados por não apresentarem registro ou notificação sanitária exigidos pela Anvisa.

Por que produtos de limpeza precisam de autorização?