A Folha de S.Paulo retirou quatro parágrafos com informações críticas ao Grupo Fictor de uma reportagem publicada em novembro de 2025, quando a instituição manifestou interesse na compra do Banco Master. A alteração ocorreu menos de duas horas depois da publicação original e, segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, não foi acompanhada de um aviso específico aos leitores sobre a exclusão dos trechos.

O episódio voltou ao centro das discussões após investigações envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, então proprietário do Banco Master, e a Fictor. Conversas de WhatsApp obtidas e divulgadas no contexto das apurações indicariam que Vorcaro demonstrou preocupação com a repercussão de reportagens sobre a empresa no dia em que a operação de compra do banco foi anunciada.

De acordo com a apuração publicada pelo Metrópoles, o banqueiro teria procurado jornalistas e mobilizado integrantes de sua equipe de gerenciamento de crise para tentar reduzir o desgaste provocado pelas notícias. A publicação também relatou a retirada dos parágrafos da reportagem da Folha e recuperou informações sobre a relação entre Vorcaro e a Fictor.