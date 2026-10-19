A Folha de S.Paulo retirou quatro parágrafos com informações críticas ao Grupo Fictor de uma reportagem publicada em novembro de 2025, quando a instituição manifestou interesse na compra do Banco Master. A alteração ocorreu menos de duas horas depois da publicação original e, segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, não foi acompanhada de um aviso específico aos leitores sobre a exclusão dos trechos.
O episódio voltou ao centro das discussões após investigações envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, então proprietário do Banco Master, e a Fictor. Conversas de WhatsApp obtidas e divulgadas no contexto das apurações indicariam que Vorcaro demonstrou preocupação com a repercussão de reportagens sobre a empresa no dia em que a operação de compra do banco foi anunciada.
De acordo com a apuração publicada pelo Metrópoles, o banqueiro teria procurado jornalistas e mobilizado integrantes de sua equipe de gerenciamento de crise para tentar reduzir o desgaste provocado pelas notícias. A publicação também relatou a retirada dos parágrafos da reportagem da Folha e recuperou informações sobre a relação entre Vorcaro e a Fictor.
A reportagem original da Folha, publicada em 17 de novembro de 2025, tinha o título “Interessado no Master, Fictor cresceu com financeirização do agro e tem negócio de marmita e cartão”. Na versão inicial, o jornal abordava a captação de recursos por meio de sociedades em conta de participação (SCPs), estrutura que permite a participação de investidores em determinados negócios sem que todos apareçam publicamente como sócios da empresa responsável.
Os quatro parágrafos retirados tratavam justamente desse modelo de captação. O conteúdo mencionava a ausência de supervisão direta da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre as SCPs, além de apontar a existência de 11 estruturas ligadas ao grupo, que reuniriam capital social de R$ 1,67 bilhão. A reportagem também citava a avaliação de um advogado especializado em direito societário sobre os riscos relacionados à falta de fiscalização regulatória nesse tipo de operação.
Conforme registros públicos consultados pelo Metrópoles, o texto foi publicado inicialmente às 21h04. Menos de duas horas depois, às 22h29, a versão disponível no site já não continha os quatro parágrafos. A página continuou no ar, mas não apresentava um esclarecimento específico sobre a retirada dessas informações.
Questionada pelo Metrópoles, a Folha afirmou que não houve pedido para excluir os trechos. Segundo o jornal, a editoria de Economia considerou necessário ouvir a CVM e explicar melhor o funcionamento da captação de recursos da Fictor. O veículo também argumentou que o objetivo da publicação era apresentar o perfil do grupo que havia manifestado interesse na compra do Banco Master, e não produzir uma reportagem de denúncia.
Ombudsman já havia criticado abordagem sobre a Fictor
A mudança no texto ganhou relevância também porque, na ocasião da publicação original, a própria ombudsman da Folha de S.Paulo avaliou que o jornal havia sido excessivamente favorável à apresentação do grupo.
Em coluna publicada em novembro de 2025, Alexandra Moraes afirmou que o perfil da Fictor parecia “generoso demais” com o conglomerado. A crítica envolvia a utilização de informações baseadas no próprio site da empresa para descrever suas atividades.
A função de ombudsman é avaliar a atuação editorial do veículo, apontar possíveis falhas e levar questionamentos dos leitores à redação. A manifestação representa uma forma de autocrítica institucional e coloca em discussão os critérios utilizados para selecionar e apresentar informações em reportagens sobre empresas envolvidas em operações financeiras relevantes.
No caso da Fictor, a retirada dos parágrafos levantou questionamentos sobre a transparência das atualizações. O próprio Manual de Redação da Folha estabelece que a inclusão ou a supressão de informações pode alterar o significado de uma notícia. O documento também destaca a importância de manter uma postura transparente diante do público.
A discussão não se limita à decisão de editar um texto. Ela envolve a necessidade de explicar ao leitor quando mudanças relevantes são feitas e quais critérios editoriais justificaram a alteração, sobretudo quando os trechos excluídos tratam de aspectos financeiros e regulatórios de uma empresa.
Investigação aproximou Fictor e Daniel Vorcaro
O Grupo Fictor passou a ser alvo de maior atenção após a divulgação de informações sobre sua participação nas negociações envolvendo o Banco Master. Segundo a investigação da Polícia Federal citada pelo Metrópoles, integrantes do grupo teriam atuado em conjunto com Daniel Vorcaro em uma operação que envolvia R$ 500 milhões para a aquisição da instituição financeira.
A negociação tinha como objetivo viabilizar a compra do Master em meio às dificuldades enfrentadas pelo banco, mas não foi concluída. As suspeitas sobre a operação ampliaram o escrutínio sobre as relações entre os envolvidos e sobre a estrutura financeira utilizada pelo grupo.
A existência de sociedades em conta de participação também passou a integrar o debate. Embora esse modelo societário seja previsto na legislação brasileira, a forma como os recursos são captados, administrados e oferecidos a investidores pode levantar questões jurídicas e regulatórias, conforme as características de cada operação.
Em fevereiro de 2026, o Grupo Fictor entrou com pedido de recuperação judicial, declarando um passivo de R$ 4,2 bilhões e mais de 13 mil credores, em sua maioria pessoas físicas. O pedido de recuperação judicial busca reorganizar as dívidas e permitir que a empresa negocie condições de pagamento com seus credores, conforme as regras legais aplicáveis.
Em agosto de 2026, segundo as informações reunidas na reportagem do Metrópoles, a 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo declarou nulos contratos de SCPs firmados pelo grupo com milhares de investidores. A decisão acrescentou um novo capítulo ao caso e reforçou a importância de esclarecer como as estruturas de captação funcionavam e quais obrigações envolviam.
A declaração de nulidade dos contratos, contudo, deve ser compreendida nos limites da decisão judicial. A responsabilização de pessoas ou empresas por eventuais crimes depende da apuração dos fatos e das decisões das autoridades competentes.
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Caso envolve também reportagem sobre Vorcaro
A retirada dos parágrafos sobre a Fictor foi abordada pelo Metrópoles em meio a outra revelação relacionada à cobertura jornalística sobre Daniel Vorcaro. Em reportagem publicada em 16 de outubro, o veículo afirmou que o banqueiro teria pago R$ 1 milhão a um gestor de crise para interferir no momento de publicação e no conteúdo de uma reportagem sobre ele na Folha de S.Paulo.
Segundo o Metrópoles, a publicação sobre Vorcaro teria sido adiada por pelo menos 22 dias e divulgada com trechos que destacavam aspectos positivos da atuação do Banco Master. A apuração também relatou que, em novembro de 2025, quando o banqueiro foi preso, o texto foi editado: três parágrafos favoráveis a ele teriam sido retirados e um trecho de sentido contrário teria sido acrescentado.
As informações divulgadas levantaram questionamentos sobre a atuação de intermediários e profissionais de gerenciamento de crise nas relações entre pessoas investigadas e veículos de comunicação. No entanto, as alegações sobre pagamentos e tentativas de interferência devem ser atribuídas à apuração jornalística que as publicou, sem serem tratadas, por si só, como comprovação definitiva de irregularidade por parte de todos os envolvidos.
Os dois episódios têm um ponto em comum: a discussão sobre alterações em reportagens que tratavam de Vorcaro ou de empresas relacionadas ao Banco Master. A proximidade temporal entre as mudanças e as negociações financeiras ampliou o interesse sobre os bastidores da cobertura, mas não comprova, isoladamente, que a retirada dos parágrafos sobre a Fictor tenha ocorrido por determinação do banqueiro.
Folha explica retirada dos trechos
Procurada pelo Metrópoles, a Folha de S.Paulo respondeu a questionamentos sobre as alterações feitas na reportagem de novembro de 2025.
Ao explicar por que os quatro parágrafos foram retirados, a editoria de Economia afirmou que considerou necessário ouvir a CVM e apresentar uma explicação mais detalhada sobre a forma de captação de recursos utilizada pela Fictor. O jornal sustentou que o material tinha como objetivo apresentar o perfil do grupo interessado na compra do Master, e não fazer uma denúncia.
Questionada sobre a possibilidade de alguém ter solicitado a retirada dos trechos, a Folha negou ter recebido pedido para isso.
Sobre a falta de um aviso específico aos leitores, o veículo afirmou que sua prática é informar o dia e o horário em que uma reportagem foi atualizada. A Folha também declarou que os parágrafos retirados não eram importantes para o objetivo do texto, que seria retratar o grupo que havia anunciado interesse na aquisição do banco.
A explicação mantém em aberto o debate sobre a transparência editorial e os critérios utilizados para decidir quais informações devem permanecer em uma reportagem. A retirada de trechos pode decorrer de uma revisão jornalística, mas alterações capazes de modificar a compreensão de um assunto podem exigir esclarecimentos mais detalhados ao público.
O caso da Fictor, somado às revelações sobre a cobertura de Daniel Vorcaro, reacende a discussão sobre a independência editorial, a transparência das correções e a responsabilidade dos veículos ao informar sobre operações financeiras sob investigação. Para os leitores, a possibilidade de compreender o que mudou em uma notícia e por qual motivo é parte importante da confiança no jornalismo.
Origem das informações:
A matéria foi produzida com base em informações publicadas pelo portal Metrópoles, especialmente na reportagem sobre a retirada de trechos críticos à Fictor de um texto da Folha de S.Paulo. Leia a apuração original no site do Metrópoles