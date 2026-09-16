O vereador Fabrício Polezi caiu no Rio Piracicaba e agora está recebendo cuidados médicos e lutando para respirar dentro da UTI da Santa Casa de Piracicaba.
O parlamentar despencou da Ponte Pênsil na manhã desta quarta-feira (16), foi arrastado pela correnteza por vários metros, engolindo água barrenta, quase morrendo afogado.
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Populares e o Corpo de Bombeiros retiraram o parlamentar da água ainda com vida, estabilizaram e levaram para a Santa Casa.
Apesar de chegar conciente, o pulmão estava cheio de água. Ele recebeu arendmento da equipe médica e, agora está na UTI, entubado e monitorado.
Apesar do susto Fabrício não corre risco de morte.