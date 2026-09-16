O vereador Fabrício Polezi caiu no Rio Piracicaba e agora está recebendo cuidados médicos e lutando para respirar dentro da UTI da Santa Casa de Piracicaba.

O parlamentar despencou da Ponte Pênsil na manhã desta quarta-feira (16), foi arrastado pela correnteza por vários metros, engolindo água barrenta, quase morrendo afogado.

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