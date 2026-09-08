O 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba desclassificou 38 trabalhos inscritos na edição deste ano após a comissão julgadora identificar o uso de ferramentas de inteligência artificial (IA) na produção das obras. A utilização de recursos de IA era proibida pelo regulamento do concurso.
Ao todo, o Salão recebeu 2.445 inscrições. As obras desclassificadas foram identificadas ainda durante uma etapa de triagem, antes da avaliação oficial dos trabalhos. Caricaturas e charges concentraram parte significativa das inscrições que descumpriram as regras.
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Como as obras foram identificadas
A organização contou com o trabalho do especialista em imagem, videografista e desenvolvedor de personagens 3D Adilson Ferreira, que participou do processo de identificação das obras produzidas com auxílio de inteligência artificial.
A análise foi realizada a partir de três estratégias principais: verificação dos arquivos digitais, observação de características visuais e análise do histórico público dos artistas.
Na primeira etapa, foram examinados códigos e metadados dos arquivos por meio de softwares especializados. Segundo o especialista, cerca de 25 das 38 obras desclassificadas foram identificadas nessa fase.
Os programas utilizados conseguem apontar rastros deixados por ferramentas de inteligência artificial, inclusive recursos associados a plataformas como Adobe Firefly, GPT e Gemini.
Falhas nas imagens também ajudaram na análise
Quando os arquivos não apresentavam evidências suficientes, os trabalhos passavam por uma análise visual detalhada. A comissão procurava principalmente inconsistências em elementos do segundo plano das imagens.
Segundo Ferreira, apesar da evolução das ferramentas de IA na criação de elementos principais, ainda podem aparecer distorções, aberrações e incoerências em detalhes da composição.
Outra estratégia utilizada foi a análise do histórico público dos participantes. A equipe verificou portfólios e trabalhos anteriores para identificar possíveis mudanças bruscas no estilo ou na qualidade das produções.
Salão recebeu trabalhos de 44 países
Entre as 2.445 inscrições, foram selecionadas 385 obras de artistas de 44 países para integrar a edição deste ano. O evento reúne categorias tradicionais como cartum, charge, caricatura, tiras/HQ, escultura e saúde.
A edição de 2026 também trouxe como tema a relação entre inteligência artificial e inteligência humana, com o desafio “O Duelo do Século: Algoritmo vs. Alma”.
Para a presidente do 53º Salão, Synnöve Hilkner, a inteligência artificial já faz parte da realidade e precisa ser discutida também no universo das artes. A proposta, segundo ela, é abordar os impactos da tecnologia sem ignorar suas possibilidades de contribuição em diferentes áreas.
Obras físicas ganham espaço
Além da fiscalização sobre o uso de IA, a organização destacou o aumento no número de trabalhos originais produzidos com técnicas tradicionais. Nesta edição, 21 obras físicas, feitas com recursos como aquarela e pintura manual, foram selecionadas.
O número representa crescimento em relação a edições anteriores, quando apenas uma obra original havia sido registrada.
Para as próximas edições, uma das propostas é ampliar a comprovação do processo criativo. Entre as possibilidades está a exigência de imagens que mostrem diferentes etapas da produção da obra, como uma espécie de registro do processo de criação.
O objetivo é dificultar fraudes e, ao mesmo tempo, garantir que trabalhos autorais tenham seu espaço preservado na competição.