O 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba desclassificou 38 trabalhos inscritos na edição deste ano após a comissão julgadora identificar o uso de ferramentas de inteligência artificial (IA) na produção das obras. A utilização de recursos de IA era proibida pelo regulamento do concurso.

Ao todo, o Salão recebeu 2.445 inscrições. As obras desclassificadas foram identificadas ainda durante uma etapa de triagem, antes da avaliação oficial dos trabalhos. Caricaturas e charges concentraram parte significativa das inscrições que descumpriram as regras.

VEJA MAIS :