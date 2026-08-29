Um adolescente de 17 anos, que estava pedalando sua bike, foi atropelado e largado ferido no meio da rua na noite desta sexta (28), por volta das 23h17, próximo ao Shopping da Utilidade em Limeira, na região de Piracicaba.
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O carro veio com tudo, pegou o ciclista em cheio e de derrubou no asfalto.Em seguida ele pisou fundo e fugiu sem olhar para trás.
O SAMU foi chamado às pressas, fez os primeiros socorros ali mesmo na rua e levou o adolescente todo machucado para um hospital particular da cidade.
O caso foi registrado no 3º DP de Limeira.