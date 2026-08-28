28 de agosto de 2026
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Habib's Piracicaba se manifesta sobre recuperação judicial; VEJA

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Will Baldine | JP1
Mesmo diante do pedido de recuperação judicial do grupo, o Habib's de Piracicaba mantém o atendimento normalmente. A unidade funciona de domingo a domingo, das 11h às 00h.
Mesmo diante do pedido de recuperação judicial do grupo, o Habib's de Piracicaba mantém o atendimento normalmente. A unidade funciona de domingo a domingo, das 11h às 00h.

O Grupo Gennius, responsável pelas redes Habib’s, Ragazzo e Tendall Grill, entrou com pedido de recuperação judicial após declarar uma dívida de aproximadamente R$ 265,2 milhões. O pedido foi apresentado à Justiça de São Paulo em 24 de agosto e teve o processamento deferido no dia seguinte.

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A recuperação judicial é um mecanismo utilizado por empresas que enfrentam dificuldades financeiras para reorganizar suas dívidas e negociar com os credores, buscando preservar as atividades e evitar a interrupção dos negócios.

Segundo informações do processo, o passivo do grupo é dividido entre diferentes categorias de credores. São aproximadamente R$ 22,3 milhões em dívidas trabalhistas, R$ 241,7 milhões em créditos de fornecedores e instituições financeiras sem garantia, além de cerca de R$ 1,1 milhão em débitos com micro e pequenas empresas.

Crise financeira

De acordo com as informações apresentadas pela empresa à Justiça, entre os fatores que contribuíram para a crise estão os impactos da pandemia de Covid-19, as mudanças nos hábitos de consumo, o crescimento das plataformas de delivery e a elevação dos juros.

A alta da taxa Selic também aumentou o custo das dívidas contratadas pelo grupo. Segundo documentos do processo, a taxa passou de cerca de 4% para aproximadamente 15% no período em que parte relevante dos débitos foi contraída.

O Grupo Gennius reúne 119 lojas próprias do Habib’s, 26 unidades do Ragazzo e seis restaurantes da rede Tendall Grill, além de outras empresas ligadas à estrutura operacional e de franquias. As unidades franqueadas possuem CNPJs próprios e não integram diretamente o pedido de recuperação judicial.

Operações continuam normalmente

Apesar da recuperação judicial, as lojas continuam funcionando. A própria empresa informou que a medida faz parte de um processo de reestruturação financeira e que as operações seguem normalmente, incluindo o atendimento aos clientes.

Em Piracicaba, a unidade do Habib’s também confirmou que não houve alteração no funcionamento do restaurante. “Estamos trabalhando normalmente, 7 dias por semana, das 11h às 00h”, informou a equipe Habib’s Piracicaba.

Dessa forma, a recuperação judicial não representa, neste momento, o fechamento da unidade ou a interrupção do atendimento na cidade.

Próximas etapas

Com o processamento da recuperação judicial autorizado, o grupo deverá apresentar um plano para reorganização das dívidas. A Justiça estabeleceu prazo de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação aos credores. A KPMG foi nomeada como administradora judicial do processo.

Os credores também terão prazo para apresentar eventuais divergências ou habilitar créditos no processo. A partir da análise dos débitos e das propostas apresentadas pela empresa, serão definidas as condições para a negociação das dívidas.

A recuperação judicial não significa que a empresa tenha declarado falência. O objetivo é justamente permitir que o grupo reorganize sua situação financeira e mantenha as atividades enquanto negocia com os credores.

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