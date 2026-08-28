O Grupo Gennius, responsável pelas redes Habib’s, Ragazzo e Tendall Grill, entrou com pedido de recuperação judicial após declarar uma dívida de aproximadamente R$ 265,2 milhões. O pedido foi apresentado à Justiça de São Paulo em 24 de agosto e teve o processamento deferido no dia seguinte.

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A recuperação judicial é um mecanismo utilizado por empresas que enfrentam dificuldades financeiras para reorganizar suas dívidas e negociar com os credores, buscando preservar as atividades e evitar a interrupção dos negócios.