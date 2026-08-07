20 de agosto de 2026
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CUIDADOS

7 hábitos comuns que podem acelerar o envelhecimento da pele

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 4 min
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Imagem gerada por IA
Cuidados simples na rotina podem ajudar a manter a pele saudável e prevenir sinais de envelhecimento precoce.
Cuidados simples na rotina podem ajudar a manter a pele saudável e prevenir sinais de envelhecimento precoce.

O envelhecimento da pele do rosto faz parte de um processo natural do organismo. Com o passar dos anos, a produção de colágeno e elastina diminui, a renovação celular fica mais lenta e a pele tende a perder firmeza, elasticidade e hidratação. No entanto, além da idade, alguns fatores externos e hábitos cotidianos podem acelerar esse processo.

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A exposição solar é considerada um dos principais fatores relacionados ao envelhecimento precoce. A radiação ultravioleta provoca danos às estruturas da pele e, com o tempo, pode favorecer o surgimento de rugas, manchas, flacidez e alterações na textura. Por isso, o uso diário de protetor solar é importante mesmo em dias nublados.

Falta de protetor solar

A exposição frequente ao sol sem proteção adequada pode acelerar o chamado fotoenvelhecimento. Os raios ultravioleta contribuem para a degradação do colágeno e da elastina, proteínas responsáveis pela sustentação e elasticidade da pele.

Além das alterações causadas pela exposição acumulada ao longo dos anos, o sol também está relacionado ao surgimento de manchas e à perda de uniformidade da pele.

Dormir pouco

O sono é um período importante para os processos de reparação do organismo. A privação frequente de sono pode deixar a pele com aparência cansada, opaca e menos saudável.

A falta de descanso também pode contribuir para alterações na hidratação e na barreira de proteção da pele, especialmente quando se torna um hábito constante.

Alimentação desequilibrada

A alimentação também influencia a saúde da pele. O consumo excessivo de açúcar e de alimentos ultraprocessados pode favorecer processos que prejudicam as fibras de colágeno e elastina.

Uma dieta pouco variada também pode dificultar a oferta de nutrientes importantes para a manutenção da pele, enquanto uma alimentação equilibrada contribui para o funcionamento adequado do organismo.

Estresse prolongado

Situações de estresse frequente podem afetar o organismo e também se refletir na pele. Alterações hormonais e processos inflamatórios associados ao estresse podem contribuir para problemas como oleosidade, acne e perda da qualidade da pele.

Quando o estresse está associado a noites mal dormidas e alimentação inadequada, os efeitos podem ser ainda mais perceptíveis.

Tabagismo

O cigarro está entre os hábitos que podem acelerar o envelhecimento da pele. As substâncias presentes no tabaco prejudicam a circulação sanguínea e reduzem a oxigenação dos tecidos.

Com o passar do tempo, o hábito pode contribuir para a perda de elasticidade, surgimento de rugas e alterações na aparência e na textura da pele.

Consumo excessivo de álcool

O consumo excessivo de bebidas alcoólicas pode favorecer a desidratação e interferir no equilíbrio do organismo. Quando frequente, pode contribuir para uma aparência mais ressecada e cansada da pele.

O problema pode ser agravado quando o consumo de álcool está associado a outros hábitos prejudiciais, como tabagismo, alimentação inadequada e sono insuficiente.

Não limpar a pele adequadamente

Dormir com maquiagem ou não realizar uma limpeza adequada ao final do dia pode favorecer o acúmulo de oleosidade, poluição, resíduos e células mortas.

Além de contribuir para a obstrução dos poros e o aparecimento de acne, a falta de higiene adequada pode prejudicar a aparência geral da pele.

Falta de hidratação

A hidratação ajuda a manter a barreira de proteção da pele e contribui para uma aparência mais uniforme e viçosa. Quando a pele está constantemente ressecada, linhas finas podem ficar mais aparentes.

Além da ingestão adequada de líquidos, o uso de produtos hidratantes compatíveis com cada tipo de pele pode fazer parte dos cuidados diários.

Poluição e fatores ambientais

A poluição do ar também pode contribuir para o envelhecimento cutâneo. Partículas presentes no ambiente podem aumentar o estresse oxidativo e favorecer processos inflamatórios.

A exposição frequente à poluição, principalmente em grandes centros urbanos, torna ainda mais importante manter uma rotina de limpeza e proteção da pele.

Como prevenir o envelhecimento precoce?

Embora não seja possível impedir o envelhecimento natural, algumas atitudes ajudam a reduzir os impactos dos fatores externos. Entre os principais cuidados estão o uso diário de protetor solar, limpeza adequada, hidratação, alimentação equilibrada, sono de qualidade, prática de atividade física e evitar o cigarro e o consumo excessivo de álcool.

Manter uma rotina de cuidados de acordo com as necessidades da pele também pode ajudar a preservar a hidratação, a elasticidade e a aparência saudável ao longo dos anos.

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