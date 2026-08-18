Nesta terça-feira (18), é celebrado o Dia do Estagiário, uma data que reconhece a importância dos estudantes que estão dando os primeiros passos no mercado de trabalho e transformando os conhecimentos adquiridos na faculdade em experiência prática.
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Para muitos universitários, o estágio representa o primeiro contato com a rotina profissional. É nesse período que o estudante passa a lidar com responsabilidades, prazos, desafios e situações que contribuem para sua formação e ajudam a definir os caminhos que pretende seguir na carreira.
Além do conhecimento técnico, a experiência também possibilita o desenvolvimento de habilidades como comunicação, organização, trabalho em equipe, responsabilidade e capacidade de adaptação. Na prática, o estudante consegue compreender aspectos da profissão que nem sempre são abordados de forma completa dentro da sala de aula.
É justamente essa diferença entre a teoria e a prática que faz do estágio uma etapa tão importante para a formação profissional. Para a estudante do 6º semestre de Jornalismo, Ana Clara Dias, a experiência foi fundamental para ampliar sua visão sobre a profissão e contribuir para seu desenvolvimento.
“O estágio me proporcionou enxergar a profissão que escolhi da melhor forma. Nele, eu consegui não só aprender sobre jornalismo, mas também me desenvolver como profissional, atuando na área. Ele me abriu novas oportunidades e, principalmente, me ensinou a olhar tudo de maneira ética e humana. Sem contar que a experiência supre aquilo que uma sala de aula não traz: a prática real do negócio”, disse Ana Clara.
Entre a faculdade e o mercado
O estágio funciona como uma ponte entre a formação acadêmica e o mercado de trabalho. Durante esse período, os estudantes têm a oportunidade de acompanhar profissionais experientes, conhecer diferentes áreas de atuação e entender como funciona, na prática, o cotidiano da profissão escolhida.
A experiência também pode ajudar o universitário a descobrir novas possibilidades dentro da própria área. Ao vivenciar diferentes atividades e desafios, o estudante consegue identificar seus interesses, desenvolver novas habilidades e construir uma visão mais concreta sobre o futuro profissional.
Conciliar estágio e faculdade, entretanto, também exige organização. Provas, trabalhos acadêmicos, aulas e as responsabilidades profissionais fazem parte da rotina de muitos estudantes. O desafio acaba contribuindo também para o desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade.
Uma experiência que pode abrir portas
Em muitos casos, o estágio também se transforma em uma oportunidade de ingresso efetivo no mercado de trabalho. O contato com empresas e profissionais permite ao estudante construir uma rede de contatos e demonstrar suas capacidades ainda durante a graduação.
Mais do que uma experiência para o currículo, o estágio representa uma oportunidade de aprendizado e amadurecimento. Cada tarefa realizada, desafio enfrentado e orientação recebida pode contribuir para a construção da trajetória profissional.
Neste Dia do Estagiário, a data reforça justamente esse papel: valorizar quem está aprendendo, colocando em prática seus conhecimentos e construindo, pouco a pouco, o profissional que deseja ser no futuro.