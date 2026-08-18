Para muitos universitários, o estágio representa o primeiro contato com a rotina profissional. É nesse período que o estudante passa a lidar com responsabilidades, prazos, desafios e situações que contribuem para sua formação e ajudam a definir os caminhos que pretende seguir na carreira.

Nesta terça-feira (18), é celebrado o Dia do Estagiário, uma data que reconhece a importância dos estudantes que estão dando os primeiros passos no mercado de trabalho e transformando os conhecimentos adquiridos na faculdade em experiência prática.

Além do conhecimento técnico, a experiência também possibilita o desenvolvimento de habilidades como comunicação, organização, trabalho em equipe, responsabilidade e capacidade de adaptação. Na prática, o estudante consegue compreender aspectos da profissão que nem sempre são abordados de forma completa dentro da sala de aula.

É justamente essa diferença entre a teoria e a prática que faz do estágio uma etapa tão importante para a formação profissional. Para a estudante do 6º semestre de Jornalismo, Ana Clara Dias, a experiência foi fundamental para ampliar sua visão sobre a profissão e contribuir para seu desenvolvimento.

“O estágio me proporcionou enxergar a profissão que escolhi da melhor forma. Nele, eu consegui não só aprender sobre jornalismo, mas também me desenvolver como profissional, atuando na área. Ele me abriu novas oportunidades e, principalmente, me ensinou a olhar tudo de maneira ética e humana. Sem contar que a experiência supre aquilo que uma sala de aula não traz: a prática real do negócio”, disse Ana Clara.